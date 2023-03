Microsoft publie Windows 11 Preview Build 25314 et 23403

Dans le cadre des mises à jour hebdomadaires, Microsoft publie respectivement les versions 25314 et 23403 de Windows 11 Insider sur Canary Channel et Dev Channel. Les deux nouvelles versions d’Insider s’accompagnent de modifications nouvelles et différentes. Si vous êtes un Windows Insider, vous avez un tas de changements à essayer.

Microsoft a apporté quelques modifications à sa gamme de chaînes pour Insiders. La société a ajouté une nouvelle chaîne Canary qui n’est pas très différente de la chaîne Dev. Le programme Windows Insider entre dans sa 9e année et le programme Insider de Microsoft compte déjà de nombreux utilisateurs.

De nombreux utilisateurs du canal de développement qui étaient sur la version de la série 25000 seront automatiquement déplacés vers la version Canary. Il s’agit d’un changement transparent puisque les nouvelles versions de canal Canary sont identiques aux versions de développement précédentes. Et les utilisateurs du canal de développement en cours avec la version de la série 23000 resteront sur le canal de développement.

Quoi de neuf dans Windows 11 build 25314

La nouvelle version Canary apporte des raccourcis clavier d’accès dans le menu contextuel XAML de l’Explorateur de fichiers. Ce sont des raccourcis clavier que vous pouvez effectuer une fois que le menu contextuel est visible. La fonctionnalité en est à la première phase de déploiement, de sorte que seuls des utilisateurs limités peuvent voir la mise à jour en premier.

Les recommandations de fichiers arrivent également sur la page d’accueil de l’explorateur de fichiers qui affichera les fichiers pertinents pour y accéder facilement. Il sera disponible pour les utilisateurs connectés à Windows avec un compte Azure Active Directory (AAD).

La protection de l’autorité de sécurité locale déploie également cette fonctionnalité et protège les informations d’identification des utilisateurs en empêchant le chargement des pilotes et des plug-ins non signés dans l’autorité de sécurité locale. Il est disponible sous la page Sécurité Windows > Sécurité de l’appareil > Isolation du noyau.

Autres modifications et fonctionnalités :

Le narrateur récupérera désormais les mises à jour de sa prise en charge d’Outlook au démarrage du narrateur. Il est actuellement limité aux États-Unis.

La nouvelle version désactive le protocole Remote Mailslot par défaut.

Quoi de neuf dans Windows 11 Build 23403

La fonctionnalité de sous-titrage en direct s’étend désormais à d’autres langues telles que le chinois, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le portugais (Brésil), l’français et d’autres dialectes anglais.

Améliorations de l’accès vocal telles que la page d’aide de commande intégrée repensée qui comprend des descriptions et plus pour une compréhension facile. Un autre changement est que l’accès vocal est désormais disponible dans les dialectes anglais.

Les paramètres du clavier tactile mis à jour incluent trois options de menu déroulant dans « Afficher le clavier tactile ». Ces options sont Jamais, Lorsqu’aucun clavier n’est connecté et Toujours.

Les autres modifications incluent :

Mode kiosque multi-applications

Copiez le code 2FA directement depuis la notification

État VPN visible dans la barre d’état système

La zone de recherche plus claire de la barre des tâches lorsque Windows est défini sur un mode de couleur personnalisé

Mise à jour du moteur de reconnaissance de l’écriture manuscrite en chinois simplifié

Raccourci de la touche d’accès identique à la version Canary

Prise en charge d’Outlook du narrateur identique à la version Canary

Autres correctifs

Si vous étiez sur le canal Dev avec la version de la série 25000, vous êtes plus susceptible de recevoir la version Canary à partir de maintenant. Si vous ne voyez pas la version Canary, elle sera bientôt disponible. Et si vous étiez sur la version de la série 23000, vous continuerez à recevoir les versions Dev.

Dans le cas où vous souhaitez basculer entre les canaux, il est facile de passer à des versions de séries supérieures et inversement lors du passage à des séries inférieures qui nécessitent une installation propre.

Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Windows Update.

