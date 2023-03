Vous ne pourrez peut-être pas acheter le Samsung Galaxy S23 dans la vraie vie, mais vous pouvez l’avoir dans Fortnite

Curieux de la dernière action promotionnelle de Samsung et Epic Games, qui nous ont préparé un showroom à Fortnite où nous pouvons « jouer » avec leur Galaxy S23.

Sur les cartes « Samsung Island » ou « Samsung SmartCity », nous pouvons interagir avec les derniers appareils Samsung.

Cela fait maintenant quelques années, 4 plus ou moins, que Samsung et Epic Games partagent des actions promotionnelles depuis que le géant sud-coréen a sorti en exclusivité le Battle Royale le plus populaire de l’industrie2, qui, comme nous l’ont dit nos amis de SamMobile, nous permettra pour profiter désormais des dernières nouveautés de Samsung au moins virtuellement dans ses îles.

Nous parlons évidemment des Samsung Galaxy S23 qui apparaissent déjà dans Fortnite, et bien qu’ils aient prouvé entre les mains de Zack Nelson et de sa chaîne JerryRigEverything qu’ils soient robustes comme des rochers, nous ne croyons certainement pas qu’ils pourront être utilisés comme armes de jet dans le jeu vidéo.

Vous pouvez accéder à Samsung Island dans Fortnite avec le code 8526-6648-9508.

Au contraire, ce que Samsung a fait, c’est nous permettre de profiter d’une expérience similaire au métaverse, en ajoutant de nouvelles activités et fonctionnalités aux cartes Samsung Island ou Samsung SmartCity dans Fortnite, où nous trouverons une salle d’exposition virtuelle similaire à un centre d’expérience Samsung, où nous peut voir en profondeur et tester les derniers appareils du géant de Séoul.

Non seulement le Galaxy S23 sera là, en fait, mais nous verrons également des moniteurs Odyssey ainsi que d’autres gadgets pour le secteur des joueurs, accessibles à l’aide du code 8526-6648-9508 dans Fortnite.

Samsung et Epic Games ont conçu un jeu de cache-cache amusant dans lequel nous devrons trouver des téléphones Galaxy S23 cachés et les conserver jusqu’à la fin du tour, en utilisant également des compétences liées au «Zoom spatial» ou à la photographie nocturne «Nightography».

Le Galaxy S23 de Samsung, désormais protagoniste de Fortnite

C’est drôle de voir comment Samsung et Epic Games ont trouvé un moyen de donner un sens à cette collaboration, avec une interactivité assez étonnante avec les appareils, ainsi qu’une quête de jeu amusante à cache-cache où les joueurs doivent trouver des téléphones Galaxy S23 cachés partout sur la carte , devant également les conserver jusqu’à la fin du tour.

Au fur et à mesure que leurs attributs s’amélioreront, les joueurs pourront obtenir des fonctionnalités similaires au zoom spatial du Galaxy S23, leur permettant de voir à de grandes distances, ainsi que d’avoir une vision nocturne grâce à la fonctionnalité Nightography. Un autre des boutons disponibles est Knox, avec lequel nous pouvons recevoir une protection supplémentaire.

On vous l’avait déjà dit en titre, peut-être que vous ne pouvez pas avoir un Galaxy S23 à cause de son prix élevé dans la vraie vie, mais si vous voulez en essayer un et que vous aimez Fortnite, n’hésitez pas à vous rendre sur Samsung Island !

Samsung Galaxy S23 Ultra (12 Go/512 Go) – Noir fantôme

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :