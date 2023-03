Vous pouvez donc débloquer l’Easter-egg de Google pour la Journée de la femme

Google célèbre également la Journée internationale de la femme 2023, et pas seulement avec un Doodle et un contenu promu spécifique, mais aussi avec cet « Easter-egg » personnalisé que nous vous montrons comment activer.

Conçu par Alyssa Winans, voici le Google Doodle pour la Journée internationale de la femme 2023.

Le 8 mars est un jour marqué sur le calendrier international pour la célébration de la Journée internationale de la femme, et il n’y a évidemment aucun géant de l’industrie ici qui veut manquer l’occasion de montrer des symboles et des attitudes pro-égalité entre les hommes et les femmes, quelque chose qui de nos jours , en réalité, ne devrait même pas être discuté.

Nous n’étions pas étrangers à la publication de phrases motivantes pour cette journée importante et Google n’y est pas non plus étranger, qui, bien qu’il utilise toujours les Doodles de son moteur de recherche principal pour soutenir des causes, célébrer des dates ou se souvenir d’événements importants, aujourd’hui ne pouvait pas manquer le rendez-vous avec un doodle personnalisé pour la journée internationale de la femme.

Cette image à la proéminence absolue pour les tons lilas et conçue par Alyssa Winans n’a pas été le mouvement du géant de Mountain View à cette date, et c’est que comme nous l’ont dit les collègues de 9to5Google, un « Easter-egg a également été programmé » au sein du moteur de recherche avec plus de liens, un contenu spécifique et un microsite Art et Culture dédié aux femmes importantes dans toutes les facettes de la société d’aujourd’hui.

Ainsi, cette fête, qui est célébrée depuis 1977 mais qui est née à New York en 1909 et qui est toujours aussi importante aujourd’hui, nous donnera la chance de trouver beaucoup de contenu lié aux femmes en accédant à google.com. ont laissé un impact important sur la société, à la fois dans des scénarios locaux et plus mondiaux.

Non seulement cela, mais si nous recherchons « Journée internationale de la femme » ou cliquons sur le Doodle lui-même, nous activerons une animation avec des confettis et des drapeaux violets qui symbolisent le support de Google au mouvement féministe.

Une curiosité, tout simplement, mais que beaucoup apprécient de la part d’un Google toujours attentif à ces événements et que même d’autres années avaient recommandé des collections d’applications et de jeux dans le Play Store choisis pour les femmes… Ici, nous vous laissons un lien !

