Voici un premier aperçu de Bluesky, le réseau social décentralisé du cofondateur de Twitter

Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a récemment lancé son nouveau réseau social Bluesky sur l’App Store en tant que « bêta privée ». Bien que les nouveaux membres aient besoin d’une invitation pour rejoindre Bluesky, il y a déjà quelques milliers de personnes là-bas – et j’ai pu voir de plus près comment cela fonctionne.

L’idée derrière Bluesky

Jack Dorsey a quitté Twitter en mai 2022 au milieu des négociations avec Elon Musk, qui possède désormais la plateforme. Cependant, le projet derrière Bluesky est né bien avant cela. En 2019, Dorsey a créé un nouveau projet sur Twitter pour réinventer le réseau social sous une structure décentralisée.

L’initiative, qui s’appelait en interne « Bluesky », n’a jamais vu le jour. Mais avec Dorsey hors de Twitter, il a décidé de relancer le projet par lui-même. Sous le capot, Bluesky est basé sur le protocole AT (initialement appelé ADX, ou Authenticated Transfer Protocol). AT est similaire à ActivityPub, le protocole décentralisé qui alimente Mastodon.

En tant que réseau social décentralisé, les développeurs n’auraient pas un contrôle total sur ce que les utilisateurs et les autres développeurs peuvent faire avec le réseau social. Dorsey a dit un jour que des plates-formes comme Twitter ne devraient pas avoir autant de pouvoir « pour décider quels utilisateurs et communautés pourraient s’exprimer et qui serait responsable de la modération de ce contenu ».

Voici comment cela fonctionne

Les développeurs Bluesky ont simplifié la création d’un nouveau compte pour les utilisateurs. il vous suffit de choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe et c’est tout. Par défaut, l’application officielle choisit déjà le serveur officiel Bluesky Social pour les nouveaux utilisateurs, donc la plupart des gens n’auront pas à s’en soucier.

Une fois que vous êtes connecté à Bluesky, l’application semble extrêmement familière à Twitter, mais en tant que version vraiment alpha. Il existe trois onglets différents pour la chronologie, la recherche et les notifications. En même temps, il y a aussi un menu latéral avec un accès rapide au profil utilisateur et aux paramètres de l’application.

Les interactions sont également très similaires à celles de Twitter, ce qui n’est pas surprenant puisque Bluesky a été créé en tant que projet parallèle de Twitter. La chronologie est affichée dans l’ordre chronologique et vous pouvez répondre, republier, citer ou aimer les publications d’autres utilisateurs.

L’une des choses qui a bouleversé les utilisateurs de Twitter avec le réseau social est la façon dont il a poussé les algorithmes à afficher les tweets suggérés, même à partir de comptes que vous ne suivez pas. Au moins pour l’instant, les développeurs de Bluesky se concentrent sur la possibilité pour les utilisateurs de voir le contenu des personnes qu’ils suivent et « rien de plus ».

Bluesky n’a également aucune publicité à ce stade. Selon l’un des développeurs travaillant avec la plate-forme, les utilisateurs auront toujours la possibilité de « ne jamais avoir de publicités ». Cependant, cela n’indique pas que Bluesky n’ajoutera pas de publicités à un moment donné, ni même un abonnement payant à l’avenir, tout comme Twitter Blue. « Certaines expériences Bluesky auront des publicités, d’autres non », a déclaré le développeur.

Ce qui ne marche pas

Depuis que Bluesky est sorti en version bêta privée, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Il n’y a pas de GIF, de hashtags ou de sondages, l’interface semble assez rudimentaire, le mode sombre ne fonctionne pas automatiquement et les notifications semblent cassées. De plus, Bluesky n’a pas de version Web ou d’applications pour iPad, Mac, Android et Windows.

Bien sûr, la plupart de ces problèmes devraient être résolus à l’avenir. L’un des développeurs a révélé que la prochaine mise à jour de Bluesky ajoutera un meilleur flux d’intégration, des améliorations d’interface, etc. Les personnes travaillant avec la plate-forme ont également confirmé que la prise en charge des GIF sera ajoutée à l’avenir et qu’il y a également des discussions sur la prise en charge des hashtags.

Fait intéressant, il semble qu’Apple ait rejeté la dernière mise à jour Bluesky sur l’App Store, mais les développeurs s’en occupent déjà.

Peut-il remplacer Twitter ?

Il est difficile de dire si Bluesky peut réellement remplacer Twitter lorsqu’il s’agit d’attirer des utilisateurs de longue date sur le nouveau réseau social.

Mastodon, par exemple, a récemment attiré beaucoup d’attention au milieu des changements imposés à Twitter par Elon Musk, mais il semble que la plupart des utilisateurs rejoignant Mastodon soient des geeks de la technologie qui étaient contrariés par le fait que toutes les applications tierces comme Tweetbot ont été tués avec la fin de l’API Twitter.

Mais Bluesky a un net avantage sur Mastodon en ce moment, qui est l’enthousiasme des gens à propos d’un nouveau réseau social exclusivement réservé aux membres invités. Cela me rappelle Clubhouse à ses débuts, où tout le monde voulait rejoindre la plate-forme simplement parce que vous deviez avoir une invitation – et ceux qui en avaient une se sentaient cool à ce sujet.

Bien sûr, cela ne fera pas le succès de Bluesky, mais cela aidera la plate-forme à attirer l’attention du grand public. Et indéniablement, Bluesky semble moins compliqué que Mastodon pour les utilisateurs qui ne sont pas férus de technologie. La plupart des gens que j’ai vus là-bas sont des gens au hasard qui étaient simplement curieux de recevoir une invitation et d’essayer la plate-forme.

Bientôt, les utilisateurs de Bluesky pourront inviter de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Cependant, on ne sait toujours pas quand Bluesky sera officiellement lancé pour tout le monde – et si le réseau social aura encore un attrait jusque-là.

