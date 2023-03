TikTok va devenir OnlyFans avec cette nouvelle fonctionnalité

TikTok commence à expérimenter un nouveau système de monétisation similaire à celui de plateformes comme OnlyFans ou Patreon.

Logo TikTok

TikTok continue de faire la une des journaux, pour le meilleur ou pour le pire. Nous avons récemment évoqué le fait que son existence dans l’Union européenne pourrait être menacée, des mois après l’annonce d’un mode paysage pour les tablettes depuis la plateforme. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’un des réseaux sociaux et des applications les plus utilisés au monde et qui le place toujours sous les projecteurs.

Alors que les commissaires européens décident de ce qu’il faut faire ou non de TikTok, la plateforme en a profité pour commencer à expérimenter une nouvelle option de monétisation pour les créateurs de contenu, selon ce que nous dit Gizmodo. Il s’agira d’un contenu exclusif accessible uniquement par paiement ou abonnement.

TikTok Series : voici le nouveau paywall TikTok

Cette nouvelle fonction s’appelle TikTok Series et permet aux créateurs de proposer plus de vidéos et de contenus exclusifs pour un montant que le créateur fixera lui-même. Les montants varient d’un dollar à 190 dollars, selon le type de contenu et ce que son créateur pense que son travail vaut.

Le fonctionnement de ce nouveau système de monétisation serait similaire à celui de Patreon, bien qu’avec certaines différences : ce que le follower paie, c’est l’accès à l’une des Series d’un créateur. Chaque série peut contenir jusqu’à 80 vidéos et chaque créateur peut proposer une ou plusieurs séries sur un thème différent s’il le juge pertinent.

Selon le point de vente, le contenu exclusif peut inclure des vidéos d’une durée maximale de 20 minutes. C’est le double de la durée maximale actuelle, qui a été portée à 10 minutes il y a quelques mois. Concernant le type de contenu qui pourra être proposé, ce sera le même que jusqu’à présent. Considérant que depuis janvier de cette année, le contenu pour adultes peut déjà être proposé et la nouvelle monétisation avec paywall, la comparaison avec OnlyFans est juste.

Entrant dans la partie compensation économique, de TikTok, il a été révélé que lors de la première phase de cette nouvelle fonctionnalité, le créateur empochera la quasi-totalité des bénéfices de la série. Presque, car ces bénéfices devront être soustraits de la commission que prélèvent les magasins d’applications. À l’avenir, TikTok réclamera sa part, mais pour l’instant le chiffre n’est pas connu.

Comme indiqué, la série TikTok est déjà disponible pour certains créateurs et dans les semaines à venir, les autres pourront commencer à demander l’accès au nouveau système de monétisation.

