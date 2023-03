Apple déploie la troisième version bêta publique d’iOS 16.4 avec de nouveaux emoji, 5G autonome, etc.

Après la sortie mardi de la version bêta 3 d’iOS 16.4 pour les développeurs, Apple déploie désormais la troisième version bêta publique d’iOS 16.4 pour les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel Apple Beta. Comme nous l’avons vu précédemment, la mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications au système d’exploitation.

Les utilisateurs qui ont déjà installé une version bêta publique précédente d’iOS 16.4 peuvent désormais installer la dernière version en accédant à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle sur leur iPhone ou iPad. Le numéro de build de la mise à jour d’aujourd’hui est 20E5229e.

iOS 16.4 est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Cela inclut des dizaines de nouveaux emoji, des mises à jour des applications Musique et Podcast, une prise en charge autonome 5G, une nouvelle architecture HomeKit, des aperçus des liens Mastodon dans Messages, et plus encore. La mise à jour devrait être rendue publique en mars ou avril.

En plus de la version bêta publique 3 d’iOS 16.4, Apple déploie également les mises à jour suivantes pour les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel bêta d’Apple :

