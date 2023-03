Les 20 métiers qui vont disparaître à cause de ChatGPT

Une étude a révélé quels emplois sont à risque en raison de l’intelligence artificielle.

Une étude analyse les emplois menacés par ChatGPT

Au début du XIXe siècle, des masses de travailleurs en colère ont attaqué les usines et détruit leurs machines. C’était parce qu’ils pensaient qu’ils allaient perdre leur emploi en étant remplacés par des machines. Ce mouvement était connu sous le nom de « luddisme » et maintenant nous pourrions faire face à une nouvelle vague de ce type de mouvement, puisque les travailleurs sont à nouveau menacés par les machines, en l’occurrence l’intelligence artificielle. La sortie de ChatGPT a généré une vague d’opinions contradictoires. Les intelligences artificielles conversationnelles peuvent avoir de nombreuses utilisations très utiles et il semble maintenant que de nombreux progrès soient réalisés dans cette technologie. À tel point que nous pouvons même utiliser ChatGPT dans WhatsApp, ce qui nous permet de lui donner de nombreuses utilisations.

Nous avons atteint un point où vous pouvez demander à une IA de vous conseiller sur l’achat d’un mobile ou même de rédiger un court essai pour vos devoirs de classe. Ainsi, de nombreuses personnes se demandent : mon travail est-il en danger ?

Voici les 20 métiers qui vont changer avec l’Intelligence Artificielle conversationnelle

Selon plusieurs études scientifiques, ce sont les professions les plus à risque :

conseillers génétiques.

Analystes financiers.

Actuaires.

Publicités de vente.

Courtiers en valeurs mobilières.

Juges, magistrats.

Fournisseurs.

Comptables et commissaires aux comptes

Mathématiciens.

Analystes judiciaires.

Travailleurs de l’éducation (administration, pas enseignants).

Psychologues scolaires, conseillers.

Responsables financiers.

Analystes du travail.

Professeurs d’histoire au niveau universitaire.

employés de banque

Géographes.

Épidémiologistes.

Analystes de gestion.

Arbitres et médiateurs.

En tout cas, une nouvelle étude menée par l’équipe dirigée par Ed Felten (Princeton), Manav Raj (Université de Pennsylvanie) et Robert Seamans (Université de New York) en 2022, a calibré ces données en se concentrant sur l’apprentissage spécifique de Intelligences Artificielles conversationnelles. Ce qu’ils ont découvert, c’est que les emplois les plus engagés pour continuer au quotidien sont les enseignants. Tous les professeurs et tous les postes en sciences humaines et sociales sont les plus menacés.

C’est clairement incontournable, mais en même temps c’est assez discutable. Au final, comme l’Intelligence Artificielle opère aujourd’hui, il est assez difficile de discerner s’il leur est possible d’occuper par exemple le poste d’enseignant. Après tout, le travail des enseignants va bien au-delà de l’enseignement des matières réglementées, mais il est nécessaire d’avoir de fortes doses d’empathie.

Certes, à bien des égards, les postes du secteur des services chargés de tâches et de procédures comptables qui pourraient être automatisées et qui ne nécessitent pas de contact étroit avec les gens sont plus à risque. Dans tous les cas, il s’agit toujours de prédictions, ce qui rend très difficile de discerner quelles pourraient être les orientations futures. Il est clair que les études pourraient être bien orientées et heurtées par ces problèmes, mais il faut toujours essayer de maintenir une pointe de scepticisme au moment de lancer une vision d’avenir. L’article scientifique de Felten et al est très professionnel et tente également de maintenir ce point de scepticisme face aux données qu’ils ont eux-mêmes trouvées.

Mon travail est-il en danger avec l’Intelligence Artificielle ?

D’après l’étude de Felten et al. précisent que cela n’indique pas que ces emplois vont disparaître mais qu’ils seront fortement affectés par l’arrivée de l’IA.

Peut-être qu’un professeur d’histoire ne perdra pas son emploi, mais il devra le réorienter de manière très notable pour récompenser les usages et punir les abus faits de ces intelligences artificielles. De plus, il est très nécessaire qu’un humain supervise l’utilisation qui est donnée à ces IA puisque pour l’instant et dans les années à venir elles auront de sérieux problèmes.

Au final, on parle du niveau d’exposition que ces métiers auront à l’IA, pas de leur disparition en tant que telle. Ceci est important à garder à l’esprit. Faire des prédictions pour l’avenir est toujours compliqué. L’économie n’évolue pas de manière facile à prévoir, il peut toujours y avoir un tournant, un retournement qui change tout. Pour preuve, nous avons très récemment la Pandémie de Coronavirus ou la Guerre d’Ukraine.

