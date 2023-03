Découvrez si vous seriez capable de faire atterrir un vaisseau spatial avec ce jeu de navigateur addictif

Dans Lander, nous devrons faire atterrir un vaisseau spatial dans des conditions vraiment compliquées mais très satisfaisantes une fois qu’elles seront réalisées.

Lander est un jeu simple mais aussi très difficile

Depuis que l’homme a atterri pour la première fois sur la Lune en 1969, la passion que la science aérospatiale a déclenchée a été incroyable. De nombreuses personnes suivent chaque année les décollages les plus importants des gigantesques navires qui, à l’avenir, pourraient nous emmener vers d’autres planètes. De cette façon, les jeux liés à l’exploration spatiale ont toujours été présents. Aujourd’hui il est temps de parler d’un de ces jeux, il s’appelle Lander et malgré sa simplicité c’est un jeu très bien pensé avec une solidité à couper le souffle. Il consiste essentiellement à faire atterrir un petit vaisseau spatial touchant la terre sans le détruire dans le processus.

Il y a des choses très simples dans le monde des jeux vidéo mais qui nous permettent de passer des heures de notre temps à procrastiner d’une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Parmi les favoris du public figurent généralement les jeux de ping-pong ou les puzzles de recherche de mots, les sudokus, les mots croisés et un long etcetera. Cette fois, nous vous proposons un jeu un peu différent de ceux-ci mais qui finit aussi par nous accrocher.

Lander, comment c’est et comment ça marche

Le titre, créé par un développeur de logiciels nommé Edwin H. Morris, possède des fonctionnalités très basiques, mais sa création est plus complexe qu’il n’y paraît. Pour commencer, il simule parfaitement les variables nécessaires pour faire atterrir un véhicule avec ces caractéristiques. L’inclinaison et la vitesse sont les facteurs clés pour cela. Évidemment, ce n’est pas un jeu de simulation, donc les facteurs les plus compliqués sont complètement supprimés de l’équation. Cependant, il parvient à se sentir réaliste dans le poids et le contrôle du navire.

Le jeu est réactif, nous pouvons donc jouer à la fois sur notre ordinateur avec les touches fléchées et sur notre mobile avec des commandes tactiles. C’est un peu plus difficile si nous y jouons sur le téléphone, mais la vérité est que c’est très divertissant sur les deux plateformes.

Le jeu est vraiment facile à comprendre et fonctionne sur tous les navigateurs Android du marché. En général, c’est une option très amusante pour ceux qui recherchent un défi, car faire ce type de manœuvre est vraiment compliqué et difficile. La vérité est que le jeu est vraiment addictif et tôt ou tard on se rend compte qu’il essaie de faire atterrir le navire depuis longtemps. Lorsque vous l’obtiendrez, vous progresserez en niveau car le défi ne sera plus de l’atterrir mais de bien le faire.

En bref, c’est un jeu qui peut perfectionner nos compétences et qui est stimulant, il nous sert donc d’une manière incroyable pendant nos heures d’inactivité.

