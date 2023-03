Ce Samsung Galaxy A d’il y a 3 ans reçoit Android 13 et One UI 5.1

Le Samsung Galaxy A51 5G reçoit la dernière mise à jour de One UI 5.1 avec Android 13. Le correctif de sécurité de février y est également inclus.

SamsungGalaxy A51 5G

Samsung continue de tenir ses promesses religieusement. Il n’est pas surprenant que son support soit considéré comme le meilleur de tout le panorama Android, car il s’étend non seulement à sa gamme la plus élevée, mais également aux gammes moyennes et basses. Tous les acheteurs d’un téléphone coréen bénéficient d’années d’assistance garantie.

Dans le cas qui nous concerne aujourd’hui, nous avons pu apprendre grâce à SAMMobile que le Samsung Galaxy A51 5G reçoit Android 13 et One UI 5.1. La mise à jour commence dans la région européenne et, selon le point de vente, elle commencera bientôt à être déployée sur d’autres territoires et marchés. Une question de semaines, disent-ils.

Que sait-on de cette mise à jour

Il y a quelques jours à peine, nous parlions du Samsung Galaxy A52 5G recevant également la dernière version de One UI avec Android 13. Son prédécesseur n’a pas tardé à emboîter le pas. Le micrologiciel porte le numéro de version A516BXXU6FWB5. Cette mise à jour intègre également le correctif de sécurité de février et constitue donc un téléchargement important.

Selon la source, il est déjà disponible en Italie, en Scandinavie, au Portugal, en Suisse et en République tchèque. Le reste des pays de la région européenne (dont la France) devrait le recevoir « très bientôt », bien qu’il n’y ait aucune confirmation que ce sera le cas pour le moment. C’est à prévoir, mais ce n’est pas certain.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez vérifier depuis votre téléphone si vous recevez déjà la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Si par contre vous avez des connaissances avancées sur Android, vous pouvez toujours télécharger et installer le firmware manuellement. Vous pouvez le rechercher avec le numéro de version que nous vous avons donné ci-dessus.

Il convient de rappeler que Samsung a lancé le Galaxy A51 5G avec Android 10 au cours du premier semestre 2020. L’appareil a reçu Android 11 début 2021 et Android 12 à la fin de la même année. La première mise à jour vers Android 13 du terminal est arrivée fin 2022.

