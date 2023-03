Twitter ressemblera un peu plus à WhatsApp avec sa dernière fonctionnalité

Elon Musk a annoncé via son propre réseau social que le cryptage des données atteindra bientôt les messages privés sur Twitter. C’est ce que l’on sait jusqu’à présent.

Twitter intégrera bientôt des messages cryptés.

Twitter est une source d’information quasi constante depuis des mois maintenant. Depuis la mise en place de Twitter Blue, le service de paiement déjà arrivé en France et l’agitation que cela a provoqué récemment dans le domaine des contenus protégés par le droit d’auteur, le licenciement massif de travailleurs et les plaintes des utilisateurs, il semble que l’achat d’Elon Musk du réseau social se révèle être une grenouille.

Il semble que maintenant certains des incendies causés par les plaintes des utilisateurs vont progressivement s’éteindre. Comme le milliardaire lui-même l’a publié dans un tweet, le cryptage des données sera mis en place pour les messages privés, la possibilité d’y réagir avec un emoji et d’y répondre individuellement ce mois-ci. Cette fonctionnalité rapproche Twitter de celle de WhatsApp, même si évidemment leurs tâches sont différentes.

Des nouvelles dont on ne sait pas encore si elles seront pour tout le monde

Le tweet de Musk est quelque peu vague. Nulle part il n’est précisé si ces nouvelles fonctionnalités seront ouvertes à tous les utilisateurs de la plateforme ou si, au contraire, elles ne seront accessibles qu’aux abonnés Twitter Blue. Connaissant un peu Elon Musk, il est facile d’être enclin à croire que toutes ces fonctionnalités seront verrouillées derrière un paywall.

En fait, la logique serait que tous les utilisateurs les aient à disposition, qu’ils soient utilisateurs gratuits ou abonnés Twitter Blue. Parce que? Bref, parce que Twitter Blue n’est pas convaincant. Moins de tweeters se sont abonnés que prévu et pour le moment ils n’atteignent même pas le dérisoire 1% d’utilisateurs actifs sur le réseau social.

Visant à déployer la capacité de répondre aux DM individuels, utilisez n’importe quel emoji de réaction et cryptage plus tard ce mois-ci – Elon Musk (@elonmusk) 5 mars 2023

Malgré l’annonce, pour de nombreux utilisateurs, c’est insuffisant. Sous le tweet publié par Musk, vous pouvez lire une multitude de réponses, beaucoup commentant d’autres améliorations qui peuvent être apportées à la plateforme et beaucoup d’autres de créateurs de contenu qui demandent comment seront distribués les bénéfices générés par les plans de publicité et de monétisation. .

Ces dernières semaines, Twitter a eu plus de problèmes qu’en 2022, la récente panne de service pendant quelques heures étant la plus récente et la plus alarmante. Force est de constater que ce « nouveau Twitter » a encore beaucoup de marge de progression s’il se veut compétitif ; cela donne l’impression que des pas sont faits en arrière plutôt qu’en avant.



