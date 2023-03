Ces 10 Samsung Galaxy reçoivent déjà la mise à jour Android de mars

Cette mise à jour arrive déjà sur Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 avec les versions de firmware S91xBXXS1AWBM, S90xBXXU3CWBE et G99xBXXS6EWBB, respectivement.

La série Galaxy S23 est mise à jour avec le correctif de sécurité de mars 2023

Quelques heures seulement après que Google a sorti la mise à jour Android de mars 2023, Samsung s’est mis au travail et a commencé à déployer cette nouvelle version du logiciel sur ses meilleurs mobiles, à commencer par ses terminaux haut de gamme, les deux récents Galaxy S23 comme le autres trois générations précédentes de la famille Galaxy S.

Ainsi, comme le confirme SamMobile, la firme coréenne a déjà commencé à mettre à jour les Samsung Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 et Galaxy S20 avec le dernier patch de sécurité Android, celui correspondant au mois de mars 2023.

La mise à jour Android de mars 2023 arrive sur les smartphones de la série Galaxy S des 4 dernières années

La mise à jour Android de mars 2023 est déjà déployée sur Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra et Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe avec les versions de firmware S91xBXXS1AWBM et S90xBXXU3CWBE, respectivement. De leur côté, les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra du monde entier reçoivent ce nouveau logiciel avec le numéro de build G99xBXXS6EWBB et les versions européennes et internationales du Galaxy S20 reçoivent respectivement les versions de firmware G980FXXSFHWB1 et G980FOXMFHWAK.

Naturellement, cette nouvelle mise à jour inclut le correctif de sécurité de mars 2023, qui vient corriger un total de 50 problèmes de sécurité, dont 5 ont été marqués comme critiques, 35 comme d’importance « élevée » et les 10 restants comme priorité « moyenne », corrige quelques bugs généraux dans l’interface et améliore les performances du terminal.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mises à jour logicielles.

Et s’il vous semble déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile Samsung avec le dernier correctif de sécurité Android.

