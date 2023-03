Ce sont les 2 seuls téléphones Android capables de résister à l’iPhone

Les deux seuls téléphones Android présents dans le top 10 des téléphones les plus vendus de 2022 préparé par Counterpoint Research sont le Samsung Galaxy A13 et le Samsung Galaxy A03.

L’iPhone 13 était le smartphone le plus vendu au monde en 2022

Como suele suceder todos los años por estas fechas, los analistas de Counterpoint Research han publicado un informe con el ranking de los 10 móviles más vendidos del 2022, una clasificación que revela que los iPhone de Apple dominaron el mercado de los smartphones a lo largo del année passée.

A tel point que, sur les 10 positions du classement, 8 sont occupées par des téléphones portables de la firme de Cupertino et seulement deux appartiennent à des terminaux Android. Continuez à lire et découvrez quels sont les deux smartphones Android qui tiennent le pouls d’Apple.

Une année de plus, l’iPhone continue de dominer le marché du mobile

Cette étude de Counterpoint Research révèle que l’iPhone 13 était le smartphone le plus vendu en 2022 sur les principaux marchés mondiaux tels que la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Si l’on analyse les données mois par mois, cet iPhone est resté en tête du classement de septembre 2021 à août 2022, un mois seulement avant la commercialisation de l’iPhone 14.

Les deux autres positions du podium sont occupées par les plus grands modèles des deux dernières générations d’iPhone, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max et sur la quatrième marche on retrouve le premier mobile Android du classement, un Samsung Galaxy A13. qui a atteint une part de marché de 1,6 % en 2022.

Les cinquième, sixième et septième places de ce classement appartiennent aux iPhone 13 Pro, iPhone 12 et iPhone 14 et les huitième et neuvième sont occupées par l’iPhone 14 Pro et l’iPhone SE 2022.

Enfin, dans le dernier échelon de ce classement on retrouve le deuxième mobile Android du classement, un Samsung Galaxy A03 qui avait une part de marché de 1,1% en 2022.

Ce rapport Counterpoint confirme également la baisse des ventes de smartphones par rapport à l’année précédente, celles-ci étant passées de 4 200 unités vendues en 2021 à seulement 3 600 unités vendues en 2022.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :