Apple lance iOS 16.4 Beta 3 avec la possibilité de choisir l’identifiant Apple pour les mises à jour bêta

Apple publie iOS 16.4 Beta 3 pour les développeurs et les bêta-testeurs publics. Comme d’habitude, la mise à jour est d’abord publiée pour les développeurs, mais dans quelques heures, elle sera également publiée pour les bêta-testeurs. Et avec la sortie de la troisième version bêta, la version publique d’iOS 16.4 est maintenant un peu plus proche. Voici tout ce que vous devez savoir sur iOS 16.4 Beta 3.

Apple a commencé à tester iOS 16.4 à la mi-février après avoir publié la mise à jour iOS 16.3.1. Et la semaine dernière, Apple a publié la deuxième version bêta avec quelques modifications. Comme vous le savez, avec l’augmentation des versions bêta, les nouveaux changements et les fonctionnalités deviennent plus courts. Cela indique que l’iOS 16.4 Beta 3 n’inclut pas de grands changements.

Parallèlement à iOS 16.4 Beta 3, Apple a également publié iPadOS 16.4 Beta 3, macOS Ventura 13.3 Beta 3, macOS Monterey 12.6.4 RC 3, watchOS 9.4 Beta 3, tvOS 16.4 Beta 3 et macOS Big Sur 11.7.5 RC 3.

En parlant de sortie, Apple a également lancé une nouvelle couleur pour iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Et la nouvelle couleur est jaune. Le nouvel iPhone couleur est également livré avec de nouveaux fonds d’écran que vous pouvez obtenir sur cette page.

Pour en revenir aux détails de la nouvelle mise à jour bêta, iOS 16.4 Beta 3 est livré avec le numéro de build 20E5229e. Malgré la lettre de fin dans le numéro de build, la version publique d’iOS 16.4 pourrait bientôt sortir.

Comme mentionné précédemment, nous ne nous attendions pas à de grands changements avec la nouvelle version bêta. La mise à jour s’accompagne toutefois de quelques modifications. L’un des principaux changements inclut, la page de mise à jour logicielle indique si votre identifiant Apple est enregistré en tant que développeur ou uniquement disponible pour la version bêta publique. Vous pouvez choisir un identifiant Apple valide que vous souhaitez utiliser pour la mise à jour bêta directement à partir de la page de mise à jour logicielle.

La mise à jour inclut également de nouvelles couleurs pour les cadrans Apple Watch. Également la dernière mise à jour bêta du modem vers une version plus récente. Les autres modifications incluent les voix Siri en arabe et en hébreu, de nouveaux écrans de démarrage, des informations contextuelles dans Apple Books pour l’animation de rotation de page et quelques autres modifications.

À partir de maintenant, la version iOS 16.4 Beta 3 est disponible pour les développeurs, ce qui indique que si vous êtes connecté avec votre identifiant de développeur, vous recevrez la mise à jour en premier. La version bêta publique devrait sortir dans les prochaines heures, alors gardez un œil dessus.

Pour vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Avant la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

