Être designer chez Sony n’est pas un métier à risque : voici le futur Sony Xperia 10 V

La famille Xperia mettra également à jour son milieu de gamme en 2023, mais ne vous attendez pas à des révolutions de conception car Sony ne va pas toucher à ce qui (pour eux) fonctionne encore.

S’ils ne vous le disent pas, vous ne pourrez pas distinguer un nouveau Sony Xperia 10 V de sa génération précédente.

Se conformant strictement à ses utilisateurs malgré des résultats peu flatteurs, la vérité est que Sony s’efforce de mettre à jour ses smartphones Xperia vers Android 13 avant de nous présenter sa nouvelle famille Xperia de 2023, qui recevra le chiffre romain 5 (le « V »). » ) bien que sans trop de réglages sur le devant.

Pas en vain, il semble que l’équipe de design du géant Minato continue de faire confiance à ses lignes, héritées de celle Ambient Flow présentée en 2018 et toujours sans rénovation majeure à l’horizon, car certainement les Xperia sont toujours l’un des mieux conçus et smartphones construits et ne semblent pas nécessiter de modifications de conception majeures.

Comme nous l’ont dit les amis de Droid Life, le nouveau Xperia 10 V mid-cut et plus généraliste est déjà anticipé dans ses premiers rendus, et comme vous le verrez il n’y a pratiquement pas de différences par rapport à la génération sortante.

Sans aucun doute, c’est tout ce que vous attendez d’un smartphone Sony, avec une finition très soignée dans cette tentative de maintenir des symétries et une apparence reconnaissable, ce qu’ils ont sans doute déjà réalisé, ne serait-ce que par répétition.

Le nouveau Sony Xperia 10 V, dans ses premiers rendus dévoilés

Et c’est qu’en effet il semble que les Sony soient piégés dans une chronologie qui les fait toujours revenir au début, avec un aspect qui ne change pas, peu importe à quel point le marché l’exige, bien que pour certains ces conceptions soient le summum de l’homogénéité , confort, qualité et robustesse.

Il est tôt pour parler de matériel donc nous allons confirmer ce que vous voyez, qui est une configuration de caméra qui se répétera avec 3 capteurs répartis verticalement dans la partie supérieure gauche de l’arrière. Nous voyons également un lecteur d’empreintes digitales situé sur le cadre droit dans une position ergonomique, partageant le bouton d’alimentation et juste en dessous des commandes physiques de volume.

Des sources affirment que Sony ne changera pas non plus la stratégie concernant les connecteurs, conservant la prise audio standard pour les écouteurs et USB Type-C, en plus de monter un écran complètement plat qui fera beaucoup de plaisir.

Assurément séduisant, intéressant, même si ce dessin est déjà usé et qu’on le reverra en 2023, probablement aux alentours du mois de mai… Nous serons attentifs !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :