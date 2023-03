Les meilleurs smartphones Honor à acheter début 2023

Dans le monde des smartphones, Huawei avait été une force dominante, avec sa marque filiale, Honor, offrant une sélection d’options pour les consommateurs. Cependant, l’embargo technologique américain contre Huawei a eu un impact important sur la marque, la faisant beaucoup souffrir. En conséquence, Honor a dû se séparer de Huawei pour éviter de faire l’objet de sanctions.

Désormais indépendant, Honor revient sur le marché des smartphones en développant sa propre gamme de smartphones. En 2023, Honor devrait sortir le Magic 5 lite et le Magic 5 Pro. Lesquels étaient présents au MWC 2023. Si la volonté d’apparaître totalement séparée de Huawei est manifeste, la première génération de smartphones Honor indépendants présente une ressemblance avec les modèles de l’ancienne maison mère.

Malgré cela, le retour d’Honor sur le marché des smartphones est une évolution significative. La marque a lancé plusieurs nouveaux modèles, dont le Honor 70, le Honor 50, le Honor X8 et le Honor Magic 4 Lite. Cependant, le Honor Magic 4 Pro s’impose comme le meilleur smartphone de la gamme de la marque. Il possède des fonctionnalités impressionnantes telles qu’un appareil photo de haute qualité, des performances rapides et un design élégant.

Le Honor 70, quant à lui, est un smartphone milieu de gamme qui offre un bon rapport qualité-prix. Il dispose d’un appareil photo décent, de performances fluides et d’un design élégant. Le Honor 50, quant à lui, marque le retour d’Honor sur le marché après la séparation d’avec Huawei. Ce smartphone offre de bonnes performances et fonctionnalités, ce qui en fait un choix solide pour les consommateurs.

Pour ceux qui recherchent une option économique, le Honor X8 est un excellent choix. Il dispose d’un appareil photo décent, de performances rapides et d’un prix bas. Enfin, le Honor Magic 4 Lite est un smartphone milieu de gamme qui propose de bonnes fonctionnalités à un prix abordable.

Les meilleurs smartphones Honor en 2023

HONOR Magic 4 Pro

Le retour d’Honor sur le devant de la scène du marché des smartphones est marqué par la sortie de son modèle phare, le Honor Magic 4 Pro. Ce téléphone est doté de fonctionnalités et d’un design haut de gamme, ce qui en fait un concurrent digne de ce nom dans la catégorie des smartphones haut de gamme.

A commencer par le design, les dimensions et la prise en main du Honor Magic 4 Pro lui donnent un air de prestige. L’appareil photo à l’arrière ajoute au design du téléphone, cochant toutes les cases d’un bon smartphone haut de gamme.

Cependant, le superbe écran tactile du téléphone est sa caractéristique la plus remarquable. Équipé d’une dalle OLED de 6,81 pouces avec rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, la fidélité des couleurs est bonne, surtout lorsqu’on privilégie le mode température normale. La luminosité atteint un impressionnant 837 cd/m2, faisant de l’écran du téléphone l’un de ses points forts.

Propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 et soutenu par 8 Go de RAM, le Honor Magic 4 Pro est capable de lancer n’importe quel jeu. Cependant, la gestion de la chaleur doit être envisagée lors d’une utilisation intensive. Le logiciel MagicUI 6.0 offre les dernières fonctionnalités d’Android 12 pour une utilisation quotidienne, offrant une expérience utilisateur transparente. La durée de vie de la batterie est toute la journée, mais le Magic 4 Pro est livré avec une charge rapide de 100 W, ce qui vous permet de reprendre rapidement l’utilisation de votre téléphone.

Les capacités de l’appareil photo du téléphone sont également impressionnantes, avec le module appareil photo intégré dans un grand cercle et composé de trois objectifs complémentaires qui offrent une excellente polyvalence, quelles que soient les conditions. Les performances du Honor Magic 4 Pro à cet égard sont parmi les meilleures de sa catégorie.

Il est à noter que le Honor Magic 5 Pro, le successeur du Magic 4 Pro, devrait sortir prochainement et s’annonce très prometteur, notamment au niveau de la caméra.

Dans l’ensemble, le Honor Magic 4 Pro est une entrée en force sur le marché des smartphones haut de gamme, avec ses fonctionnalités et son design haut de gamme qui en font un concurrent digne des autres modèles haut de gamme. Avec la sortie de son successeur, le Magic 5 Pro, Honor devrait continuer d’impressionner les consommateurs avec ses smartphones.

HONOR 70

Honor a sorti le Honor 70, un smartphone milieu de gamme aux qualités impressionnantes. Le Honor 70 a un design élégant avec des finitions fines, bien qu’il ne soit pas sans défauts. Les bords sont assez anguleux, ce qui peut rendre la prise en main du téléphone inconfortable.

Le Honor 70 a un écran de qualité qui mesure 6,67 pouces et est un OLED incurvé. Il est parfait pour une utilisation quotidienne, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. La luminosité relevée lors des tests culmine à 808 cd/m², mais la palette de couleurs proposée est un peu moins impressionnante.

En termes de photographie, le Honor 70 est exceptionnellement performant. Le téléphone dispose d’une triple caméra à l’arrière, avec un objectif principal de 54 mégapixels et un objectif ultra grand angle de 50 mégapixels. Le Honor 70 est très polyvalent et possède une bonne gestion des couleurs, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui aiment prendre des photos.

Le Honor 70 est alimenté par un SoC Snapdragon 778 G bien conçu, offrant des performances homogènes lors de l’exécution de jeux mobiles gourmands en ressources. L’autonomie de la batterie du téléphone est exceptionnelle, d’une durée d’une journée et demie en utilisation polyvalente. Il est livré avec un bloc de charge rapide de 66 W, qui peut rapidement alimenter le téléphone en cas de besoin.

Dans l’ensemble, le Honor 70 est un excellent smartphone de milieu de gamme qui offre des fonctionnalités et des performances de haute qualité. Malgré quelques inconvénients mineurs, tels que les bords angulaires, cela vaut vraiment la peine d’être considéré si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone.

HONOR 50

Le très attendu Honor 50 marque un moment important pour la marque puisqu’il s’agit du premier smartphone à proposer officiellement les services Google depuis 2019. Malgré sa ressemblance frappante avec le Huawei Nova 9 en termes de design, le Honor 50 est un appareil léger et fin qui se sent à l’aise dans la main, bien que certaines couleurs puissent être un peu flashy.

L’appareil dispose d’un écran de bonne qualité avec un panneau OLED 120 Hz adaptatif qui est lumineux et offre des couleurs relativement correctes. Le téléphone est alimenté par le SoC Snapdragon 778G, une puce de milieu de gamme aux performances solides, permettant une expérience utilisateur fluide et des jeux fluides. Cependant, l’endurance du téléphone est assez moyenne. Avec une autonomie d’une journée complète et une charge rapide d’environ 45 minutes.

En ce qui concerne l’appareil photo, la configuration à quatre capteurs du Honor 50 n’impressionne pas. Avec le capteur principal produisant des clichés colorimétriques décevants et des capteurs supplémentaires décevants. Le téléphone fonctionne cependant bien dans des conditions de faible luminosité.

Sur le plan logiciel, le Honor 50 fonctionne sur Magic UI 4.2, qui est essentiellement une copie de l’EMUI de Huawei. L’interface est soignée et personnalisable, avec l’avantage supplémentaire des services Google.

Dans l’ensemble, le Honor 50 est un téléphone bien équilibré qui peut avoir du mal à se démarquer de la concurrence, même s’il marque un retour en force, voire révolutionnaire, pour la marque. Il est évident que la connexion avec Huawei reste forte, à la fois en termes de matériel et de logiciel.

HONOR X8

Honor a proposé des choix de conception innovants pour son smartphone d’entrée de gamme. Il présente des bords plats et un module photo qui ressemble à ce que fait Apple avec ses iPhones. L’écran FHD+ de 6,67 pouces a un taux de rafraîchissement respectable de 90 Hz.

Pour alimenter ce smartphone abordable, Honor a choisi la puce fiable Snapdragon 680, associée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a quatre capteurs à l’arrière. Le capteur principal de 64 MP fonctionne correctement. Mais les clichés ne sont pas particulièrement exceptionnels – la photographie n’est pas le point fort du téléphone.

Comme ses homologues, le téléphone fonctionne sur Magic UI basé sur Android 11. Compte tenu de son prix de vente, il ne faut pas s’attendre à une connectivité 5G ou Wi-Fi 6. Il serait peut-être judicieux d’attendre des baisses de prix avant de faire un achat – il deviendra plus attrayant de cette façon.

HONOR Magic 4 Lite

Le Honor Magic 4 Lite est insuffisant à bien des égards. Sa technologie d’écran LCD n’est pas à la hauteur du prix et de l’année de sortie. Manque de calibrage des couleurs et de luminosité.

Cependant, le téléphone compense la durée de vie de la batterie, avec une autonomie de deux jours et des capacités de charge rapide de 66 W. Son capteur principal de 48 mégapixels fonctionne bien, surtout dans des conditions d’éclairage favorables, et son mode portrait est correct. De plus, ses performances graphiques sont respectables, permettant un gameplay fluide de titres populaires comme Fortnite et Genshin Impact sans surchauffe.

Dans l’ensemble, bien que le Honor Magic 4 Lite ne soit peut-être pas la meilleure option dans sa gamme de prix, en grande partie à cause de la qualité de son écran, il pourrait être un choix approprié pour ceux qui recherchent uniquement un smartphone Honor économique avec une puissance décente.

Verdict

Honor, similaire à d’autres marques d’électronique chinoises, s’est principalement concentré sur l’offre de smartphones d’entrée et de milieu de gamme abordables dans le passé, tout en lançant également quelques modèles haut de gamme. Néanmoins, l’objectif de la marque reste de fournir des smartphones économiques. Cela dit, Honor a élargi sa gamme de produits et inclut désormais des smartphones haut de gamme. Comme le Honor Magic 4 Pro.

Dans l’ensemble, le retour d’Honor sur le marché des smartphones est un développement passionnant pour les consommateurs. Bien que la première génération de smartphones indépendants de la marque puisse ressembler aux modèles de Huawei, la marque est toujours en mesure d’offrir des fonctionnalités et des prix compétitifs. Alors que Honor continue de développer sa gamme de smartphones, il sera intéressant de voir comment il se distingue de son ancienne société mère et établit sa propre identité sur le marché.