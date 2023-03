Il est temps de sortir la poubelle : WhatsApp va nettoyer les groupes avec sa dernière fonction

WhatsApp fonctionne sur une fonctionnalité appelée « groupes expirants » avec laquelle vous pouvez définir une date d’expiration pour les groupes.

La dernière fonctionnalité de WhatsApp vous permettra de configurer l’expiration des groupes

Depuis le début de l’année, doucement mais sûrement, WhatsApp met à jour sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que la transcription des messages vocaux en texte, l’introduction d’une barre de recherche dans les paramètres, la possibilité d’envoyer des images en haute qualité ou blocage des appels indésirables dans l’application.

Chaque semaine, l’application appartenant à Meta améliore ses applications avec de nouvelles fonctionnalités et la dernière sur laquelle ses développeurs travaillent est une fonctionnalité qui vous permettra de nettoyer les groupes.

Très bientôt vous pourrez mettre une date d’expiration sur les groupes

Les analystes de WABetaInfo ont découvert que la dernière mise à jour WhatsApp Beta pour iOS, avec le numéro de version 23.5.0.70, en plus de contenir quelques corrections de bugs et améliorations générales, inclut également une fonctionnalité appelée « Groupes expirants », qui permettra aux utilisateurs de l’application de définir une expiration spécifique date pour chacun de leurs groupes.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, cette nouvelle fonctionnalité sera visible dans le panneau d’information de chaque groupe et en cliquant dessus, une nouvelle fenêtre s’affichera dans laquelle vous pourrez choisir la période après laquelle le groupe de trois options expirera : un jour, une semaine ou une date personnalisée. De plus, dans le cas où vous changeriez d’avis et voudriez supprimer une date d’expiration précédemment établie, vous pouvez également le faire à partir de cette fenêtre en cliquant sur le bouton « Supprimer la date d’expiration ».

Une fois le temps indiqué écoulé et la date d’expiration atteinte, une notification sera envoyée à tous les membres du groupe les informant de sa prochaine expiration.

C’est une fonctionnalité vraiment utile pour réduire le nombre de groupes auxquels nous sommes abonnés et, surtout, pour éliminer automatiquement les groupes créés pour un événement spécifique, par exemple un anniversaire.

La possibilité de choisir l’expiration des groupes WhatsApp est une fonction qui est encore en cours de développement et qui, par conséquent, commencera à atteindre tous les utilisateurs dans une future mise à jour, mais si vous voulez profiter de cela et d’autres nouvelles futures avant le reste, nous vous recommandons que vous vous inscrivez au programme WhatsApp Beta pour Android.

