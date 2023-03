Cela devait arriver : des appels frauduleux avec des voix générées par l’IA arrivent

Au milieu de toute la folie de l’IA, ceux qui l’utilisaient à des fins peu claires tardaient à apparaître. Aux États-Unis, c’est un problème.

Les escroqueries vocales générées par l’IA commencent à arriver.

Nous sommes au milieu d’un engouement pour l’intelligence artificielle. GhatGPT est devenu une véritable rage, au point qu’il peut être ajouté à WhatsApp et que Microsoft l’a intégré à Bing. Même le gouvernement roumain a développé une IA qui traitera les plaintes des citoyens et l’a incluse dans sa stratégie politique.

On apprenait aussi récemment que Samsung allait autoriser le clonage de la voix de l’utilisateur pour répondre aux appels à sa place grâce à l’IA et, au milieu de tout ce maelström, il manquait quelqu’un pour profiter de l’IA à des fins peu claires. Comme nous pouvons le lire sur Android Authority, des appels d’IA frauduleux sont passés qui imitent la voix de la famille et des amis de la victime.

Plus de 36 000 cas rien qu’en 2022

Selon le média, des milliers de victimes dénoncent avoir été dupliquées par des imposteurs qui se sont fait passer pour des êtres chers. Ce type d’escroquerie est devenu le deuxième type de fraude le plus populaire aux États-Unis, avec plus de 36 000 cas signalés en 2022. Sur ce total, plus de 5 000 victimes ont perdu de l’argent par téléphone. Le total des pertes économiques s’élève à 11 millions de dollars.

Parmi tous ces cas, il y a une histoire qui est particulièrement choquante : un couple de personnes âgées a envoyé 15 000 $ via un terminal bitcoin à un arnaqueur après avoir cru qu’il parlait à son fils. La voix générée par l’IA les a convaincus que leur fils avait des problèmes juridiques après avoir tué un diplomate américain dans un accident de voiture.

Il semble que ces attaques visent en fait les personnes âgées. Sans surprise, les personnes âgées sont les plus vulnérables face aux escroqueries financières et aux nouvelles technologies. Malheureusement, les tribunaux américains n’ont pas encore décidé si les entreprises peuvent être tenues responsables des dommages causés par ces escroqueries.

