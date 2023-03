Cette vidéo montre quelques-uns des ingénieux micro-mécanismes et capteurs cachés dans votre téléphone mobile

Notre téléphone contient des dizaines de micro-mécanismes et de capteurs à l’intérieur qui nous permettent d’avoir beaucoup d’informations dans la paume de nos mains.

Les téléphones Android regorgent de capteurs et de micro-appareils qui permettent des fonctionnalités incroyablement avancées.

L’utilisation d’un téléphone mobile aujourd’hui est à la portée de tous. Rare est la personne qui ne plaisante pas avec son téléphone et découvre une petite fonctionnalité à laquelle elle ne s’attendait pas. Tout cela a une réponse claire dans le téléphone en tant que tel dans ses niveaux matériels. Nos téléphones comprennent des dizaines de capteurs, dont un avec lequel nous pouvons mesurer l’humidité avec notre mobile ou en utilisant l’appareil photo de notre téléphone, nous avons des capteurs de mouvement. Tout cela ouvre un éventail incroyable de possibilités avec notre téléphone mobile.

Maintenant, depuis la chaîne YouTube « Breaking Taps », ils ont ouvert une porte à l’intérieur de nos appareils intelligents pour voir quelles sont les astuces qui y sont stockées. Une promenade mémorable et très intéressante qui fournit une grande quantité d’informations.

A la découverte des micro-mécanismes et capteurs que cache notre mobile

La téléphonie mobile s’est affinée au fil des ans. Ouvrir un téléphone d’il y a vingt ans et le comparer à celui d’aujourd’hui n’a aucun sens, car l’architecture est si différente qu’ils semblent pratiquement autre chose.

La vidéo, pour sa part, montre à un niveau très avancé quelles sont les qualités que possèdent aujourd’hui ces types d’appareils. Pour ce faire, l’auteur doit entrer pleinement dans les « entrailles » du téléphone et supprimer plusieurs couches avec un processus très complexe pour accéder définitivement à quels sont les capteurs qui nous permettent d’avoir beaucoup de données sur notre appareil mobile. Ceux-ci sont connus sous le nom de « micro-electro-mechanical devices », plus communément appelés « MEMS » pour son sigle en anglais.

Une fois que cela est fait et montré quel est le système d’origine, ils ont créé un modèle avec une imprimante 3D afin que le processus soit beaucoup plus compréhensible et la vérité est que cet outil est vraiment utile pour prendre ce qu’il fait à un plus grand et plus compréhensible échelle un système mobile.

De cette façon, la téléphonie mobile s’est tellement affinée que nous avons entre les mains un appareil avec des capteurs tels que l’accéléromètre. Cela semble très avancé, mais vraiment plus qu’avancé, c’est certainement ingénieux. Ce système fonctionne grâce à une série de leviers qui se déplacent, fléchissent ou se relâchent en fonction de la vitesse atteinte par le terminal. Évidemment, pour être vraiment précis, ils sont vraiment sensibles. La vérité est que Newton serait très fier de cette façon d’appliquer ses théories pour parvenir à une solution.

La chose ne s’arrête pas là. Puisque, comme l’explique l’expert dans la vidéo, cela sert également à mesurer l’accélération dans tous ses axes, nous permettant de savoir à quel niveau spatial se trouve l’appareil. C’est là qu’intervient un autre capteur, le gyroscope, des capteurs actifs qui sont faits pour vibrer entre eux à la manière de l’effet Coriolis. Cela semble vraiment compliqué à comprendre -c’est plus facile à comprendre en regardant la vidéo-, mais fondamentalement, ces vibrations permettent au téléphone de savoir quelle est l’orientation de l’appareil. En résumé, tous ces « MEMS » permettent à notre téléphone de savoir à tout moment dans quelle position il se trouve et quelle place il occupe, lui donnant des possibilités vraiment intéressantes.

Plusieurs fois, nous déverrouillons notre téléphone et nous n’imaginons pas l’incroyable travail d’ingénierie et d’électronique qu’il contient. Des milliers de minuscules pièces, capteurs et systèmes convergent dans l’une des œuvres les plus raffinées jamais conçues par l’homme. Nous sommes donc devant l’un des sommets de la science et de la technologie avec une avancée si similaire en importance à l’avion ou à la voiture.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :