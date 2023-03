Ce Samsung Galaxy d’il y a 5 ans reçoit, par surprise, une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de février 2023 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy Note 9 au Royaume-Uni et en Irlande avec la version du micrologiciel N960FXXSAFWB3.

À la surprise générale, le Samsung Galaxy Note 9 est mis à jour avec le correctif de sécurité de février 2023

La série Samsung Galaxy Note a été l’une des plus réussies de la firme coréenne et l’une des plus emblématiques de l’histoire du marché des terminaux mobiles. Si Samsung a décidé d’abandonner cette famille de smartphones en intégrant le S-Pen dans les modèles Ultra de la gamme Galaxy S, cela ne veut pas dire qu’il l’a complètement oublié.

Une bonne preuve en est que le géant coréen vient de mettre à jour, par surprise, son Galaxy Note 2018, le Samsung Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 9 reçoit la mise à jour Android de février

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer, par surprise, la mise à jour Android de février 2023 sur le Samsung Galaxy Note 9, un terminal sorti sur le marché il y a 5 ans et qui, soi-disant, avait été laissé sans support, puisqu’il a achevé ses quatre années de vie à la mi-2022.

Eh bien, la vérité est que cette nouvelle mise à jour de sécurité atteint déjà le Samsung Galaxy Note 9 au Royaume-Uni et en Irlande avec la version de firmware N960FXXSAFWB3 et qu’elle devrait s’étendre aux modèles d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

Ce nouveau logiciel inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige un total de 54 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige un certain nombre de bugs dans l’interface utilisateur et améliore les performances de l’appareil.

Si vous avez un Samsung Galaxy Note 9 dans l’un des pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà à disposition, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy Note 9 avec le patch de sécurité Android le plus récent à ce jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :