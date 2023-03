Un dirigeant de Qualcomm confirme accidentellement le processeur du futur Nothing Phone (2)

Le dirigeant de Qualcomm, Alex Katouzian, confirme par erreur via LinkedIn que le Nothing Phone (2) sera équipé du Snapdragon 8+ Gen 1.

Le dos du Nothing Phone (1) en noir avec sa caractéristique « Glyph Interface »

Une fois que Samsung et Xiaomi ont déjà présenté leurs nouveaux fleurons pour ce 2023, les Galaxy S23 et Xiaomi 13, les rumeurs sur les nouveaux terminaux vedettes d’autres marques ne cessent d’affluer et l’un de ceux qui monopolise le plus de fuites est le nouveau smartphone de la société créée par Carl Pei il y a quelques années, le Nothing Phone (2).

Ainsi, après que le PDG de Nothing lui-même a confirmé au MWC 2023 que son nouveau produit phare aurait un chipset Qualcomm Snapdragon 8, un cadre du fabricant américain a maintenant accidentellement confirmé le modèle de processeur exact que le Nothing Phone montera (2).

Le Nothing Phone (2) comportera un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sous le capot

Comme nous l’a confirmé Android Authority, Alex Katouzian, vice-président senior et directeur général de l’unité commerciale Mobile, Compute et XR de Qualcomm, a publié un message sur LinkedIn félicitant Carl Pei et l’équipe Nothing pour le lancement du Nothing Phone (2) avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, révélant ainsi que ce sera le chipset qui montera le deuxième terminal de la firme londonienne.

Ce message a été rapidement corrigé en supprimant le nom du chipset, mais les gars de 91Mobiles ont réussi à en prendre une capture d’écran avant qu’il ne soit modifié, que nous laissons ci-dessous.

C’est une légère déception, car le Nothing Phone (2) devait aujourd’hui miser sur le processeur le plus avancé de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, mais il semblerait que finalement le nouveau smartphone de la firme de Carl Pei ne sera pas aussi premium qu’il y paraissait et se battra au sein d’un haut de gamme abordable dans lequel il concurrencera un Samsung Galaxy S23 FE qui sera également équipé du Snapdragon 8+ Gen 1.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :