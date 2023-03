Nothing Ear (2) : a confirmé la date de lancement des nouveaux écouteurs sans fil de la marque

Nothing a récemment publié un tweet confirmant que le nouveau Nothing Ear (2) sera officiellement présenté le 22 mars à 16h00 heure espagnole.

Nothing confirme la date de présentation du nouveau Nothing Ear (2)

En attendant de nouvelles nouvelles sur le Nothing Phone (2), un appareil qui, comme l’a confirmé Carl Pei au MWC 2023, sera plus premium et aura un processeur Qualcomm Snapdragon série 8, le Snapdragon 8+ Gen 1 ou le Snapdragon 8 Gen 2, la firme londonienne continue de travailler pour apporter de nouveaux produits sur le marché en tant qu’enceinte au design jamais vu à ce jour.

En ce sens, s’il y a un mois nous dévoilions le design et les caractéristiques des nouveaux écouteurs sans fil de la marque, aujourd’hui nous pouvons vous confirmer la date de présentation du Nothing Ear (2) et ce sera plus tôt que vous ne le pensez.

Le Nothing Ear (2) arrivera sur le marché dans quelques semaines

Nothing a publié hier un tweet, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il partage l’affiche du lancement de la deuxième génération de ses écouteurs sans fil de référence, le Nothing Ear (2).

Quand (1) devient (2).

22 mars, 15h00 GMT. Préparez-vous pour l’oreille (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg -Nothing rien) 6 mars 2023

Comme vous pouvez le voir sur ladite affiche, les nouveaux écouteurs Nothing seront présentés en public le 22 mars à 15h00 à Londres, soit 16h00 en France.

Dans ce tweet, Nothing ne confirme ni le design ni les caractéristiques de ses nouveaux écouteurs, mais d’après les fuites récentes, nous savons que le Nothing Ear (2) continuera à miser sur une esthétique transparente, mais il y aura de petits changements à ce sujet, tels comme nouvelle position pour le microphone externe responsable de la suppression du bruit et son boîtier de charge sera différent de celui de la génération précédente, puisqu’il abandonne la texture rugueuse à l’intérieur de celui-ci pour miser sur une finition totalement lisse.

Aussi, sur le plan technique, le Nothing Ear (2) disposera d’un nouveau mode d’annulation active du bruit personnalisable qui vous permettra de configurer le niveau d’annulation du bruit, en plus de vous permettre d’activer le « mode transparence », avec un plus égaliseur avancé grâce auquel vous pouvez créer des profils sonores personnalisés et avec une fonctionnalité avec laquelle vous pouvez retrouver vos écouteurs en cas de perte ou de vol.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :