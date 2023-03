Samsung Galaxy Tab S9 : le renouvellement des tablettes Android les plus ‘premium’ est déjà dans la cuisine

Elles seront présentées fin 2023 en trois modèles différents (Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra) avec différentes variantes selon leur connectivité.

Voici le Samsung Galaxy Tab S8, avec son populaire stylet S-Pen dessiné sur Samsung Notes.

Ce ne sera sans doute pas pour bientôt que nous devrons mettre à jour notre guide d’achat de tablette Samsung, car le géant sud-coréen ne semble pas prêt pour l’instant à mettre à jour certaines Galaxy Tab S8 qui ont encore une longue histoire sur le marché, surtout sachant que la les cycles de mise à jour des tablettes sont plus longs que ceux d’un smartphone.

En tout cas, comme nous l’ont dit les confrères du Galaxy Club, il semblerait que ceux de Séoul travaillent bel et bien sur leur nouvelle génération de tablettes premium avec Android et One UI, qui devrait sortir vers la fin de l’année lorsque le modèle sortant se réunira à moins 18 mois en magasin.

Le nouveau Galaxy Tab S9 n’a pas été présenté dans le premier Samsung Unpacked de 2023, mais il est très probable qu’ils répéteront la stratégie de 3 modèles et de différentes variantes en fonction de la connectivité, en pensant à la date de présentation du Samsung Galaxy Z de cinquième génération .

Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup de détails ou de fuites spécifiques sur la conception ou le matériel de ce qui sera les tablettes phares de tout le catalogue Android, qui sera retardé de plusieurs mois par rapport à la présentation du Galaxy Tab S8 qui ont été lancés en février 2022.

Ce que nous savons grâce aux fuites et aux autorités de certification, c’est que Samsung aura à nouveau 3 versions différentes dans sa famille Galaxy Tab S9, chacune destinée à un public différent, bien que partageant sûrement la plate-forme matérielle mettant en vedette le ‘Snapdragon for Galaxy’ par Qualcomm.

Ce sont tous les modèles que nous verrons et leurs codages internes pour en garder une trace :

Galaxy Tab S9 Samsung SM-X710 | Version Wi-Fi SamsungSM-X716B | Version Wi-Fi + 5G (globale)

Galaxy Tab S9+ Samsung SM-X810 | Version Wi-Fi SamsungSM-X816B | Version Wi-Fi + 5G (globale)

Galaxy Tab S9 Ultra Samsung SM-X910 | Version Wi-Fi Samsung SM-X916B | Version Wi-Fi + 5G (globale)



Sans aucun doute important dans un marché en déclin qui ne profite plus des airs positifs de la pandémie pour ses intérêts, qui maintenant et après la nécessité de se divertir à la maison reçoit un coup de pouce du plus grand producteur d’appareils mobiles au monde, qui veut continuer à rivaliser avec Apple de vous à vous, peu importe à quel point c’est compliqué.

Il sera désormais temps d’être attentif à ce que nous disent les leakers qui suivent l’agenda quotidien de Samsung, puisque certaines sources parlent de fabriquer des tablettes étanches pour que les utilisateurs puissent utiliser la Galaxy Tab S9 soit à la plage, soit dans la piscine, soit dans la baignoire. sans aucune crainte.

Il faudra voir de quoi le géant sud-coréen nous surprendra… S’ils sont capables de garder un secret (dont on doute sérieusement venant de Samsung).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :