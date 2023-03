Les 41 meilleures phrases pour la Journée de la femme 2023

Ce 8 mars, vous pouvez utiliser les meilleures phrases pour les dédier à vous-même ou à toutes ces femmes qui nous entourent au quotidien

Le 8 mars, la journée de la femme travailleuse est commémorée et c’est un événement qui sert à se souvenir de toutes les femmes qui se sont battues pour l’émancipation des femmes.

Le 8 mars, l’un des moments les plus importants de l’année est commémoré. Il sert à honorer la journée de la femme qui travaille avec tout ce que cela implique à travers le monde. Ainsi, au fil des siècles, les femmes ont mené un travail d’émancipation et de lutte pour s’ouvrir face à une société qui s’est toujours pensée masculine. Pour cette raison, c’est toujours une bonne idée d’avoir des phrases pour les statuts WhatsApp ou de les dédier à ces femmes que nous tenons en haute estime et que nous admirons par-dessus tout. Ces questions ne se limitent pas à aujourd’hui, car nous pouvons toujours compter sur des phrases pour dire au revoir à l’année et à d’autres événements aussi uniques que celui dont il est question aujourd’hui. Par conséquent, nous vous apportons aujourd’hui les meilleures phrases pour WhatsApp pour la Journée de la femme.

En tout cas, à l’heure actuelle, il est acceptable de se réjouir que des femmes aient réussi à se libérer des carcans qui jusqu’alors troublaient leur destin. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais le 8 mars est une journée pour regarder en arrière et se souvenir de tout ce qui a été accompli et prendre de l’élan pour continuer à lutter pour l’égalité tant en droits que socialement qui est encore loin d’être atteinte.

Phrases féminines inspirantes

Dans l’histoire, de nombreuses femmes se sont battues pour la liberté, l’émancipation et l’obtention des droits des femmes. Tous se sont démarqués pour avoir joué un rôle très important et avoir rencontré une énorme opposition de la part du patriarcat. Ainsi apparaissent des figures incontournables du monde moderne comme Simone de Beauvoir ou Christine de Pizan.

« À de nombreuses occasions historiques, ‘Anonymous’ était une femme » – Virginia Woolf

« Il n’y a pas de barrière, de verrou ou de verrou que vous puissiez imposer à la liberté de mon esprit » – Virginia Woolf.

« Une femme doit être deux choses : qui elle veut et ce qu’elle veut » – Coco Chanel

« Nous ignorons notre véritable stature jusqu’à ce que nous nous levions » – Emily Dickinson.

« Pour un monde où nous sommes socialement égaux, humainement différents et totalement libres » – Rosa Luxemburg.

« L’autonomisation des femmes est quelque chose que je fais à travers les vêtements, un moyen très efficace d’y parvenir » – Donatella Versace.

« Défendez votre droit de penser, car même penser mal vaut mieux que ne pas penser » – Hypatie d’Alexandrie.

« Femme, réveille-toi, l’appel de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits » – Olympe de Gouges.

« Je ne peux pas vivre par l’exemple et je ne donnerai jamais l’exemple à personne, mais au lieu de cela, je façonnerai ma propre vie selon moi-même » – Lou Andreas-Salomé.

« Je suis forte, je suis ambitieuse et je sais exactement ce que je veux. Si cela fait de moi une ‘salope’, c’est bien » – Madonna.

« Si nous voulons être prudents, nous ne devons pas prendre une grande confiance en soi comme une garantie de quelque chose » – Elizabeth Loftus.

« Je n’accepte pas les choses que je ne peux pas changer, je change les choses que je ne peux pas accepter » – Angela Davis.

« Je pense que ce sera vraiment glorieux quand les femmes seront des personnes vraiment authentiques et auront le monde entier ouvert à elles » – Karen Blixen.

« Si vous laissez vos peurs s’exprimer, vous aurez plus d’espace pour vivre vos rêves » – Marilyn Monroe.

« Le féminisme est une protestation courageuse de tout un sexe contre la diminution positive de sa personnalité » – Clara Campoamor.

Les meilleures phrases pour la journée de la femme au travail

Il existe de nombreuses phrases qui ne sont pas écrites mais qui sont toujours parfaites pour se souvenir d’une journée comme celle-ci. C’est pour cette raison que nous voulons également faire écho à ces phrases émotionnelles qui n’ont pas une grande personnalité derrière elles mais qui servent à nous rappeler ces femmes qui ont toujours eu beaucoup de courage pour se battre pour l’égalité mais dans l’anonymat.

« Vous êtes le protagoniste de votre propre vie, célébrez chaque réalisation et chaque défi qui viendra ».

« Nous ne sommes ni soumis ni dévoués. Nous sommes libres. »

« Moins de princesses et plus de maires ».

« La meilleure dédicace pour la Journée de la femme est celle qui montre l’importance des femmes dans nos vies. »

« Bonne journée, femme, car tu as le courage de poursuivre tes objectifs et tu es pleine d’intégrité face aux difficultés. »

« Nous sommes forts et puissants. Nous sommes tout ce que nous voulons être. »

« Souriez ! Aujourd’hui est un grand jour pour être fier de qui vous êtes.

« Les bonnes filles vont au paradis, les mauvaises filles vont partout. »

« Ne vous comparez à personne. Vous êtes unique. »

« Femme, j’aime quand tu ne te tais pas. »

« Vous êtes unique : intelligent, travailleur et toujours prêt à vous surpasser. »

« Des femmes, des super-héroïnes capables de nous sauver des situations les plus difficiles. »

« Belle à bien des égards, la femme sert d’inspiration à ceux qui se mettent au défi d’être de mieux en mieux. »

« La journée de la femme qui travaille est le 8 mars. La journée de la femme, les 364 jours restants. »

Citations inspirantes de femmes célèbres d’aujourd’hui

Il n’y a pas que les femmes du passé qui se sont battues pour l’émancipation féminine. De nombreuses femmes au quotidien se sont battues pour cela. Actrices, chanteuses, célébrités, se sont battues pour leurs droits et pour trouver leur place dans des lieux éminemment masculins. Nous recueillons ici certaines de ses phrases les plus célèbres.

« Cela me semble si logique et si fondamental d’être féministe, que je ne pense pas que cela puisse avoir des connotations négatives » – Aura Garrido.

« Certaines femmes choisissent de suivre les hommes, d’autres choisissent de suivre leurs rêves » – Lady Gaga.

« Être féministe est essentiel pour atteindre l’égalité » – Leticia Dolera.

« Nous sommes des femmes et nous sommes fortes » – Pilar Rubio.

« Nous ne voulons pas avoir de pouvoir sur les hommes, mais sur nous-mêmes » – Niña Pastori.

« Le silence est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre » – Maribel Verdú.

« Les femmes sont résistance, persévérance, intelligence et générosité » – Shakira.

