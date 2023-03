Exclusif : les nouveaux modèles de MacBook Air 13 et 15 pouces utiliseront tous deux des puces M3 ; MacBook Pro rafraîchi est également en préparation

Nous entendons des rumeurs sur un nouveau MacBook Air depuis un moment, mais certains détails à ce sujet restent flous. Netcost-security.fr a maintenant appris de sources indépendantes qu’Apple travaille effectivement sur un MacBook Air de nouvelle génération dans deux tailles différentes : 13 pouces et 15 pouces.

Plus que cela, la société prévoit également de présenter un MacBook Pro 13 pouces mis à jour. Quel est le point commun entre ces ordinateurs portables ? Ils seront alimentés par la puce M3.

Nouveaux MacBook Air et MacBook Pro avec puce M3

La nouvelle fait suite à un rapport de Bloomberg publié dimanche selon lequel les mises à jour du MacBook Air sont « imminentes » et qu’au moins un des nouveaux modèles aurait la puce M3.

Selon les sources de Netcost-security.fr, le nouveau MacBook Air 13 pouces (nom de code J513) est déjà en préparation avec une puce M3. Il sera annoncé avec une toute nouvelle version 15 pouces (nom de code J515), qui aura également la puce M3.

Dans le passé, l’analyste Ming-Chi Actu a déclaré qu’Apple pourrait lancer le MacBook Air 15 pouces alimenté par les puces M2 et M2 Pro au « début avril ». Cependant, nos sources affirment que le modèle 15 pouces recevra la même puce M3 d’entrée de gamme que le nouveau MacBook Air 13 pouces. La puce aura un processeur à 8 cœurs, tout comme M1 et M2.

Rien ne prouve que les versions du nouveau MacBook Air seront équipées de versions plus puissantes de la puce M3, telles que M3 Pro. Mais ce ne sont pas les seuls nouveaux MacBook sur lesquels Apple travaille.

Netcost-security.fr a appris que, tout comme l’année dernière, Apple prévoit également de rafraîchir le MacBook Pro 13 pouces avec sa dernière puce Apple Silicon. Nom de code J504, le nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme recevra également la même puce M3 à 8 cœurs que le nouveau MacBook Air. L’année dernière, Apple a même envisagé de supprimer la marque « Pro » de ce modèle, mais la société semble avoir abandonné cette idée.

En 2022, Bloomberg et Netcost-security.fr ont également signalé qu’Apple ignorerait la puce M2 pour l’iMac. Le bureau tout-en-un de la société devrait recevoir un modèle mis à jour cette année avec la puce M3.

Quand les nouveaux Mac seront-ils annoncés ?

On ne sait pas exactement à ce stade quand Apple prévoit d’introduire tous ces nouveaux Mac. Cependant, Marc Gurman a suggéré qu’au moins le nouveau MacBook Air sera présenté en juin à la WWDC. Et puisque les modèles 13 pouces et 15 pouces seront équipés de la puce M3, il semble peu probable qu’Apple annonce de nouveaux MacBook au cours du premier semestre.

Il convient de noter que la puce M2 a été annoncée à la WWDC 2022 avec le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces, il ne sera donc pas surprenant qu’Apple répète la même formule cette année.



