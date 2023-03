Quel est le point commun entre un Kindle et une voiture McLaren ? Le détail de la Formule 1 que vous avez négligé

La nouvelle voiture de Formule 1 de McLaren Racing Limited, la McLaren MCL60, présente le premier support publicitaire numérique « Grand Circus » utilisant la technologie E-Ink.

La nouvelle McLaren MCL60, sponsorisée par Google et maintenant avec des publicités numériques.

Nous avons toujours pensé que la Formule 1 était l’avant-garde de l’industrie automobile, mélangée également à des accents de haute compétition et à un immense cirque médiatique autour d’elle qui n’a jamais cessé d’innover lorsqu’il s’agit de trouver de nouveaux supports publicitaires sur les voitures, dans les casques des pilotes. , sur leurs gants et combinaisons et même maintenant, sur la propre carrosserie de la voiture.

C’est le cas du McLaren F1 Team qui, en plus de son parrainage par Google pour promouvoir la rapidité de Chrome, profite pleinement de l’évolution technologique pour nous apprendre (et nous vendre) des gadgets comme ces écouteurs performants conçus ensemble. avec Bowers & Wilkins et présente désormais à ses partenaires le premier support publicitaire digital de toute la Formule 1.

Les voitures de Formule 1 ne vont pas seulement évoluer au niveau des motorisations, de l’hybridation et de l’aérodynamisme qui, bien qu’elles soient déjà comme une feuille de publicité roulante, pourraient très bientôt devenir des « bannières » numériques grâce à la technologie E-Ink.

L’équipe basée à Woking n’a pas eu à se creuser la tête, et le fait est qu’en pensant aux publicités numériques et à la façon de les intégrer dans une voiture, leurs ingénieurs ont développé une bonne idée en mélangeant la technologie d’écran à encre électronique avec une carrosserie en fibre de carbone. de son MCL60 2023, transformant ainsi des parties de l’extérieur de la voiture en écrans publicitaires.

Évidemment, ce n’est pas comme avoir un écran OLED couleur, mais mélanger le concept d’un Kindle pour équiper une voiture de Formule 1 avec des écrans publicitaires est fonctionnel, attrayant et efficace, car il ne nécessite pas un taux de rafraîchissement extrêmement rapide et l’écran est fine, légère et économe en énergie.

McLaren diffuse des publicités numériques sur ses voitures et ses casques à Austin qui peuvent changer pendant la course (via @jeff_gluck) pic.twitter.com/0zDBXs0toE — ESPN F1 (@ESPNF1) 21 octobre 2022

Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les écrans E-Ink sont situés à côté du cockpit et directement dans la ligne de mire des caméras embarquées de la voiture, ils sont donc très visibles lors des diffusions. De plus, comme si cela ne suffisait pas, lors de la première course de la saison, ils ont annoncé quelque chose d’aussi technologique que la plate-forme Android et la connectivité 5G, ce qui nous a fait venir ici en courant pour vous le dire directement.

C’est une façon de plus d’accueillir des sponsors dans des lieux visibles, également dans ce cas avec une certaine possibilité de déplacement, car une voiture comme celle de McLaren compte plus de 40 sponsors et il n’est pas toujours facile de trouver un espace de qualité pour chacun d’eux.

Bien sûr, en plus, les ingénieurs ont intégré l’écran, en veillant à ce que l’aérodynamisme ne soit pas pénalisé, et ce panneau d’encre électronique n’ajoute que 190 grammes au poids total de la voiture McLaren, chose tout à fait acceptable puisque la peinture pèse aussi la sienne et de nombreux fabricants commencent à l’utiliser dans moins de pièces de voitures.

Curieux, mais… Et maintenant, quelle sera la prochaine étape ? Des pilotes parlent à la radio de la qualité d’une Estrella Galicia ? On s’attend déjà à tout !



