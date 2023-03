Où diffuser "Tout à la fois partout"l’un des favoris des Oscars 2023

« Everything At Once Everywhere » est sans doute le nominé pour le meilleur film le plus inattendu de tous

C’est l’un des films préférés pour gagner la statuette du meilleur film

De temps en temps, le monde du cinéma nous réserve une incroyable surprise. C’est le cas de « Tout en même temps partout », une cassette qui n’était pas destinée à sortir sur le circuit commercial. Pourtant, son charisme a fait de lui l’un des favoris des Oscars 2023. En effet, le film se bat pour remporter la statuette « meilleur film » en combattant des géants comme Steven Spielberg et son film émouvant « Les Fabelmans ». Nous allons maintenant vous dire où vous pouvez regarder en ligne l’un des meilleurs films sortis cette année. Un film qui a surpris et suscité beaucoup de sympathie. Le gala n’a plus grand-chose à faire et il existe de nombreuses façons pour nous de suivre les Oscars 2023 en ligne.

Où regarder en ligne « Tout à la fois partout »

La bande « Tout à la fois partout » ne peut être visionnée qu’en ligne via Movistar +. Il s’agit d’un engagement clair au service du téléphone, de l’internet et de la télévision pour un cinéma non conventionnel. Rappelons que ce film n’était initialement pas prévu pour sortir dans de nombreuses salles, mais son succès a tout changé du coup.

Il a été créé en France le 3 février, il y a donc encore des cinémas qui l’ont sur leurs panneaux d’affichage dans certaines émissions à des heures quelque peu impies.

De quoi parle « Tout à la fois partout » ?

Evelyn est une femme normale, une immigrée chinoise aux Etats-Unis dont la vie va basculer de manière incroyable à cause d’une rupture interdimensionnelle. Cette altération de la réalité lui fera découvrir quelle est sa mission dans la vie : sauver le monde. De cette façon, errant à travers les possibilités infinies du multivers, cette héroïne inattendue devra apprendre à utiliser ses nouveaux pouvoirs et vaincre les maux qui veulent détruire le monde. Derrière ce bref synopsis se cache le travail de Dan Kwan et Daniel Scheinert, connus sous le nom de « The Daniels », dans un film étonnamment original.

Le film a récemment été réédité en salles puisqu’il s’agissait d’une cassette totalement expérimentale. Au début, il n’a été projeté que dans très peu de cinémas américains, mais l’accueil a été si merveilleux qu’ils ont finalement décidé de le sortir avec la porte d’entrée. Plus tard, il a traversé les frontières et a atteint d’autres pays. La société de distribution A24 est habituellement dédiée à un type de films qui connaissent un très bon accueil mais qui posent des postulats bien différents. En fait, elle était chargée de distribuer « Hereditary ». Le film d’Ari Aster a remporté un succès auprès des critiques et du public qui est très inhabituel pour les films d’horreur.

Ainsi, il semble qu’ils fassent un excellent travail pour soutenir le cinéma moins conventionnel et ont réussi à prendre d’assaut cette dernière œuvre. En effet, il est entré dans le classement des meilleurs films de 2022 selon Filmaffinity.

Les nominés aux Oscars 2023 du meilleur film

Les Oscars 2023 vont bon train. C’est l’une des années avec la plus grande dispersion des nominations depuis des décennies. Ainsi, il y a eu des opportunités pour un type de cinéma que nous ne voyons généralement pas dans la première catégorie du « Meilleur film ». De plus, vous pouvez également découvrir où voir les films nominés aux Oscars 2023 puisque la plupart d’entre eux sont déjà disponibles pour être appréciés dans le confort de nos fauteuils. Reste en tout cas à savoir lequel remportera le plus grand nombre de statuettes cette année, mais en principe ce sont les favoris pour 2023 :

Pas de nouvelles au front.

Banshees d’Inisherin.

Avatar : Le sens de l’eau.

Elvis.

Tout à la fois partout.

Les Fabelman.

LE GOUDRON.

Top Gun Maverick.

Le triangle de la tristesse.

Ils parlent.

Comme vous pouvez facilement le voir, les nominés aux Oscars 2023 pour la meilleure image ont été des films vraiment remarquables mais plus disparates que d’habitude. « Tout à la fois partout rivalise avec un biopic très intéressant comme « Elvis » partageant une nomination avec un gigantesque blockbuster qui a relancé l’industrie cinématographique avec « Top Gun Maverick ». Ensuite, il y a des approches plus insolites, comme C’est « Inisherin’s Lost ». Souls » Bien que le pari le plus fort cette année soit, sans aucun doute, « The Fabelmans », puisque Steven Spielberg revient par la grande porte avec un film d’une grande sensibilité et avec le talent typique du génie américain.

D’autre part, il est également surprenant de voir un film de guerre comme « All Quiet on the Front », également produit par Netflix. C’est un film historiquement très intéressant qui est fidèle aux faits avec de très fortes connotations anti-guerre.

