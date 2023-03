Qu’est-ce que Kick et pourquoi a-t-il le potentiel de tuer Twitch

Kick cherche à détruire Twitch et à devenir l’héritière de la plate-forme violette – ce sont ses principales armes.

Kick est une application qui promet moins de restrictions et plus d’argent aux créateurs de contenu

Twitch pour le moment ne semble pas avoir de rival. Malgré l’investissement incroyable que YouTube fait pour conquérir le direct, la plateforme violette continue de trôner sur le trône de la création de contenu en direct sur internet. Maintenant qu’un nouveau et dangereux concurrent a émergé dans cette guerre, nous parlons de Kick, une plate-forme qui est apparue de nulle part avec un nombre incroyable de fonctionnalités qui ont certainement séduit les créateurs de contenu les plus célèbres des États-Unis.

L’exode massif pourrait commencer très bientôt, du moins aux États-Unis. En France, il faudra sûrement du temps pour démarrer, car il est difficile de savoir si la législation de notre pays pourrait permettre la mise en place d’une plate-forme de ces caractéristiques. Quoi qu’il en soit, examinons ce qui rend Kick différent et pourquoi il pourrait prendre la couronne à Twitch.

C’est quoi coup de pied ?

Kick est une plateforme de streaming fondée par « Trainwreck », un ancien utilisateur de Twitch spécialisé dans les jeux d’argent qui affirme en avoir marre de perdre du temps sur la plateforme violette. Ceci est dit en référence aux abus présumés commis par Twitch contre les créateurs de contenu. Depuis un certain temps déjà, ceux qui génèrent le plus d’argent du service sont aussi ceux qui ont les frais d’utilisation les plus élevés. Cela a provoqué un grand mécontentement parmi les plus grands streamers.

Sur la plateforme précitée, les créateurs de contenu conservent entre 70% et 50% de ce qu’ils génèrent. Cela génère beaucoup de méfiance chez les streamers puisque dans de nombreux cas ils considèrent que ces frais de diffusion sur la plateforme sont excessivement chers pour ce que Twitch propose réellement.

De plus, ils considèrent également qu’il n’y a pas de politiques de modération claires et que le service technique ne les aide pas du tout à comprendre leur fonctionnement. De nombreux créateurs sont bannis pendant plusieurs jours sans même savoir clairement ce qu’ils ont fait de mal. Cela, comment pourrait-il en être autrement, suppose de graves pertes pour ceux qui fondent leur style de vie sur la génération de contenu, car un jour perdu est un jour où ils ne gagnent pas d’argent. Pour cette raison, les motifs d’interdiction de twitch sont l’une des principales causes de colère entre le grand public et ses références à l’écran.

De plus, il faut ajouter à cela que certains contenus qui balayaient la plateforme ont maintenant été complètement interdits. Twitch ne permet plus à la grande majorité des « machines à sous et casinos » d’agir entre les mains des streamers. Quelque chose de très applaudi par le grand public mais que de nombreux créateurs qui en ont fait leur vie le voient d’une manière très différente.

Principales différences entre Kick et Twitch

Pour commencer, la différence fondamentale entre une plateforme et une autre, ce sont les commissions. « Trainwreck » promet que les créateurs de contenu repartiront avec une somme d’argent incroyable. On parle de 95% de ce qu’ils génèrent, auxquels il faut ajouter les dons dont ils prélèveront 100%. Cela a été une véritable chanson de sirène qui a attiré de nombreux créateurs qui ont clairement indiqué que l’argent passe avant tout, comme indiqué Jake Lucky sur Twitter.

Bien que cela puisse être très intéressant pour les créateurs, ces politiques pourraient changer avec le temps. La maintenance des serveurs n’est pas bon marché et le fait d’avoir une équipe d’experts qui peuvent maintenir la plate-forme active et avec des améliorations constantes non plus. En plus d’avoir une équipe de modération solide qui respecte la loi de chaque pays dans lequel elle est diffusée. Maintenant que Kick est en phase d’expansion, il est normal qu’il soit suggestif. Mais il faudrait être prudent à l’avenir quant au maintien de ces plans.

Le fondateur a également promis qu’il y aura des politiques de modération claires et assez laxistes. Les canons corsetés de YouTube et Twitch sont terminés. Les utilisateurs pourront diffuser un peu plus de contenu pour adultes et il y aura également une liberté totale avec les bookmakers, les casinos et les machines à sous. Ainsi, tous les créateurs qui ont généré ce contenu ont trouvé un grand allié dans Kick. En général, de Kick, ils veulent donner une vision selon laquelle la liberté des créateurs sera maximale avec une transparence qui manque – soi-disant – à la fois à YouTube et à Twitch.

Cela ne pouvait pas être un vrai problème pour YouTube. La plateforme Google continue d’avoir une nette prédominance des chaînes classiques et YouTube Music est également une mine d’or à presser. Les offres pour obtenir YouTube Premium gratuitement sont également assez agressives, de sorte que l’entreprise pourrait rester sur différents côtés sans trop de problème. Cependant, le modèle Twitch est beaucoup plus restreint et il pourrait être difficile de trouver un rival aussi fort et suggestif pour les créateurs de contenu.

Or, tout ce qui brille n’est pas or, l’application pourrait être mise en relation de manière peu claire avec des sources plutôt douteuses.

Kick pourrait être soutenu par les bookmakers

Beaucoup de gens se sont demandé comment Kick pouvait rester à flot sans pratiquement aucun apport d’argent. Comme expliqué ci-dessus, il y a quelques serveurs, une équipe humaine et technique à payer et beaucoup de problèmes qui pourraient mettre l’entreprise au bord de la faillite. De cette façon, à partir déserté ils ont tiré le fil et ont trouvé un lien plutôt douteux.

La vérité est que « Trainwreck » ne serait qu’un visage visible dans l’organigramme de l’entreprise. Derrière lui se trouverait le crypto casino et bookmaker « Stake ». Cette société opère à Curaçao, où les pressions contre les paris sont beaucoup plus douces et s’occupe également non seulement des paris sportifs, mais également d’autres aspects liés aux crypto-monnaies. Depuis un certain temps, de nombreux employés de cette entreprise ont fait la transition vers Kick, ce que l’on peut voir à la fois sur Reddit et sur la chaîne Discord de l’entreprise. Ses fondateurs sont Ed Craven et Bijan Tehrani, originaires d’Australie.

En fait, il n’est même pas tout à fait clair si l’entreprise appartient réellement à Trainwreck ou Stake, de sorte que la transparence promise par la marque n’est peut-être pas telle.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :