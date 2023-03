2 actualités WhatsApp de la semaine dernière que vous avez peut-être oubliées

WhatsApp continue d’être mis à jour sur les nouvelles importantes pour les utilisateurs. Il y en a deux en particulier qui ont été vus récemment et qui semblent être passés inaperçus.

WhatsApp continue d’être mis à jour avec des nouvelles importantes. L’année dernière, les communautés ont été introduites, ce qui a apporté des sondages et quelques autres nouvelles avec eux. Avec cette fonctionnalité, il a été possible d’atteindre beaucoup plus de personnes en très peu de temps, consolidant la position de reine de la messagerie instantanée dont jouit l’application Meta. A l’époque nous avions déjà expliqué ce qu’on pouvait et ne pouvait pas faire avec eux.

Cependant, l’avènement des communautés a également signifié l’ouverture de notre boîte de réception et de notre numéro de téléphone aux chats et aux appels de personnes que nous connaissons à peine, y compris les spams et les appels.

Comme indiqué dans WABetaInfo, une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de bloquer les appels de spam dans l’application sera bientôt disponible pour les utilisateurs, mais ce n’est pas la seule nouveauté importante qui a été annoncée. Il y a quelques jours, via la même source, il a été signalé que, dans l’une des dernières versions bêta, il existe un double panneau pour les tablettes qui donnera à leurs interfaces un aspect similaire à WhatsApp pour PC.

Ce sont les deux dernières bonnes nouvelles de WhatsApp

Allons-y par parties. En ce qui concerne la désactivation des appels de spam sur WhatsApp, nous savons à quoi ressemblera cette fonctionnalité. Comme vous pouvez le voir sur l’image, il y aura un contrôle qui nous permettra de faire taire automatiquement tout appelant inconnu faisant partie des Communautés susmentionnées (ou tout autre numéro qui ne figure pas dans nos contacts).

Même ainsi, les appels silencieux continueront d’apparaître comme reçus dans la liste correspondante afin que vous puissiez, au moins, voir quels numéros ont essayé de vous contacter.

Cette fonctionnalité est en cours de développement selon la source, mais elle semble être une solution viable pour les problèmes de spam WhatsApp. Ce qui n’est pas encore connu, c’est quand Meta jugera bon de le rendre disponible à tous les utilisateurs. Vraisemblablement, il devra d’abord passer par une phase de test public.

Concernant le dual panel pour la version tablette, la fonction est en phase de test dans les bêtas de WhatsApp. Selon la source, vous devrez encore y passer du temps jusqu’à ce que la fonctionnalité soit déployée pour tous les utilisateurs. Cependant, le double panneau dans les versions pour tablettes est quelque chose que nous avons pu voir dans Telegram depuis longtemps. WhatsApp, en ce sens, suit la queue de l’application Pavel Durov.

WhatsApp pour tablettes apparaît désormais sur un écran partagé entre les chats ouverts et les fenêtres de conversation, tout comme Telegram le fait sur les tablettes et un peu comme WhatsApp le fait avec ses solutions PC. L’introduction de ce double panneau est une amélioration assez significative de la qualité de vie des utilisateurs et, en théorie, elle devrait apparaître dès que vous installez la nouvelle version bêta du Play Store.

