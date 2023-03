Nothing ne se prépare pour lancer une enceinte au design vraiment original

Le nouveau haut-parleur de Nothing aura un design carré et comportera deux tweeters et deux subwoofers.

Après le Nothing Ear (bâton), la prochaine chose de la société de Carl Pei sera un nouveau haut-parleur qui ne ressemble à aucun de la concurrence

En attendant de découvrir plus de détails sur le nouveau flagship de Nothing, un Nothing Phone (2) dont on sait déjà qu’il sortira plus tard cette année et aura sous le capot un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la marque créée par Carl Pei poursuit travailler pour mettre de nouveaux gadgets sur le marché et le prochain sera un nouveau haut-parleur.

Le célèbre leaker Kuba Wojciechowski a partagé via 91Mobiles les premiers rendus du nouveau haut-parleur Nothing, qui se distingue principalement par son design totalement différent de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Ce sera le nouveau haut-parleur Nothing

Dans la première image leakée de la nouvelle enceinte Nothing, que nous vous laissons sous ces lignes, on peut voir que la firme de Carl Pei a opté pour un design révolutionnaire, puisqu’on a affaire à une enceinte de forme carrée avec quatre découpes sur sa face avant : deux plus petits noirs en haut qui devraient être les tweeters et deux plus grands blancs en bas qui seraient les subwoofers.

De même, vous pouvez également voir que ce nouveau haut-parleur a des boutons des deux côtés qui vous permettront sûrement de contrôler la lecture, le niveau de volume et la connectivité Bluetooth, entre autres options. En fait, sur le côté gauche, nous voyons un bouton rouge qui correspondra très probablement au bouton marche/arrêt de l’enceinte.

Parmi les détails curieux de la conception du nouveau haut-parleur Nothing, il faut souligner un cercle à côté de l’un des tweeters avec la moitié du logo de la marque sérigraphié dont la mission n’a pas encore été révélée et un couvercle sur la partie supérieure qui pourrait être transparent, dans la foulée d’autres produits de la firme comme le Nothing Ear (bâton) présenté en fin d’année dernière.

Pour le moment, Nothing n’a pas encore confirmé le nom commercial de cette nouvelle enceinte ni sa date de lancement, mais un récent tweet publié par la marque nous fait penser qu’elle pourrait arriver ce mois-ci.



