Nouvelles données sur la prochaine bête bon marché de Xiaomi, un POCO F5 qui pointe vers les meilleurs vendeurs

POCO se prépare à lancer son prochain haut de gamme à l’échelle mondiale. L’appareil est déjà passé par la FCC, où il a révélé des détails importants sur ses spécifications.

LITTLE F4, le prédécesseur du LITTLE F5

POCO fait toujours partie des mobiles abordables de grande qualité. La deuxième marque de Xiaomi fait toujours partie de nos recommandations d’achat pour des téléphones bons et pas chers, et dans notre analyse de sa dernière bête, le POCO F4 GT, nous avons déjà souligné qu’il s’agissait d’un excellent téléphone avec un excellent rapport qualité/prix.

Maintenant, comme indiqué dans Gizmochina, la dernière famille haut de gamme de la firme chinoise a déjà un successeur et certains de ses détails sont déjà connus après avoir passé par le certificateur FCC. Tout cela vient après que l’appareil était déjà visible en premier lieu dans la base de données IMEI.

POCO F5 5G et ses variantes: ce que l’on sait jusqu’à présent

Le numéro de modèle du nouveau POCO est 23049PCD8G, et il était déjà accompagné du nom POCO F5 dans la base de données IMEI. Ce numéro de modèle correspond également à la version mondiale de l’appareil, qui a déjà été approuvée par la FCC. Cette certification indique que le terminal sera bientôt lancé sur le marché mondial.

De même, la certification FCC révèle que le POCO F5 arrivera en trois variantes :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’appareil sera livré avec Android 13 de l’usine avec MIUI 14 exécuté dessus. Certaines des fonctionnalités de connectivité révélées par la certification sont la prise en charge de la double carte SIM, la prise en charge de la 5G, le NFC, le WiFi bi-bande, le Bluetooth et le capteur infrarouge.

Le numéro de modèle de la version chinoise est également connu, 23049RAD8C, qui est également passé par les certificateurs du pays asiatique. Cependant, on s’attend à ce que sur ce marché, il y ait un changement de nom et que ce que nous connaîtrons sous le nom de POCO F5, il y aura le Redmi 12 Turbo ou Note 12T.

On sait que cet appareil destiné au marché chinois aura un écran FHD+ amoled de 6,67 pouces, un chipset Snapdragon 7 Plus Gen 1, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, MIUI 14 avec Android 13 et un 5 000 batterie mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W. Aucun détail officiel sur l’appareil photo n’est connu, mais on dit qu’il apportera trois capteurs de 50, 8 et 2 MP et qu’il est peu probable que le POCO F5 ait de telles spécifications.

Pour l’instant, il n’y a pas d’informations concernant les prix, mais il serait surprenant qu’il s’écarte beaucoup du chemin du POCO F4 à cet égard. Nous serons attentifs au cas où de nouvelles fuites se produiraient.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :