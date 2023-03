Ce Samsung Galaxy A d’il y a deux ans est mis à jour vers Android 13 et One UI 5.1

Samsung a publié la mise à jour vers Android 13 et One UI 5.1 pour son Galaxy A52S 5G, qui continue de montrer son excellente politique de support.

Samsung Galaxy A52s 5G.

Le Samsung Galaxy A52 5G est l’un des meilleurs milieu de gamme de sa génération, sinon le meilleur. Lorsque nous avons pu le tester de manière approfondie dans une analyse, nous sommes déjà arrivés à la conclusion que nous étions sans aucun doute face à un grand terminal, avec beaucoup à dire et à offrir dans son secteur.

Si nous parlions récemment de ce terminal recevant le patch de février, aujourd’hui grâce à SamMobile nous avons pu apprendre que sa version vitaminée, le Samsung Galaxy A52s 5G, reçoit Android 13 avec One UI 5.1

Android 13 et One UI 5.1 pour les Galaxy A52 : ce qu’il faut savoir

La mise à jour pour le Samsung Galaxy A52s 5G arrive avec le numéro de firmware A528NKSU2EWB4. Il s’agit d’un téléchargement volumineux car il s’agit d’une mise à jour majeure. Avec elle vient non seulement la nouvelle version d’Android et la nouvelle version de One UI, mais aussi le correctif de sécurité de février qui a déjà atteint ses petits frères.

Apparemment, la mise à jour est déjà en cours de déploiement en Corée du Sud, qui est pour l’instant la seule confirmation officielle à ce sujet. Dans d’autres territoires, cela peut encore prendre un certain temps, bien que vous puissiez toujours aller le vérifier depuis votre téléphone. Dans tous les cas, vous pouvez également utiliser le numéro de firmware indiqué ci-dessus pour rechercher cette base de données et la télécharger et l’installer manuellement, mais nous vous recommandons de ne le faire que si vous avez une connaissance avancée d’Android.

Il convient de rappeler que ce terminal a été lancé sur le marché avec Android 11 et qu’il devrait pouvoir recevoir Android 14 tout au long de cette année. Cela montre, une fois de plus, que Samsung a la meilleure politique de support de tout le paysage Android.

Comme nous vous le disions déjà en février dernier, One UI 5.1 vient améliorer la version précédente, sans changements majeurs. Quoi qu’il en soit, la firme coréenne continue de tenir parole pour mettre à jour les nouveaux et anciens terminaux, quelle que soit leur gamme.

