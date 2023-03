Apple prépare de nouveaux iMac et MacBook à écran tactile avec des puces M3

Les ordinateurs Mac d’Apple ont été les préférés des professionnels et des utilisateurs expérimentés pour leurs performances, leur stabilité et leur interface conviviale. L’engagement de l’entreprise envers l’innovation et la technologie de pointe a contribué à maintenir sa position comme l’un des principaux fabricants d’ordinateurs personnels.

Récemment, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a partagé des informations privilégiées sur les prochains projets Mac d’Apple via sa newsletter Power On. Selon Gurman, Apple teste actuellement un nouvel ordinateur de bureau iMac qui aurait un écran de 24 pouces. Et devrait sortir au second semestre 2023.

Apple prépare de nouveaux Mac, dont un nouvel iMac et un MacBook à écran tactile doté de puces M3

Ce nouvel iMac sera disponible dans les mêmes coloris que son prédécesseur de 2021. Et pourrait exécuter le processeur interne Apple M3. La puce M3 est un processeur Apple personnalisé. Qui offre des performances et une efficacité énergétique supérieures par rapport aux processeurs traditionnels.

Outre l’iMac, Gurman affirme également qu’Apple prévoit de sortir trois autres ordinateurs Mac au printemps et à l’été 2023. Il s’agit notamment du premier MacBook Air 15 pouces, d’un MacBook Air 13 pouces actualisé et d’un Mac Pro avec Apple. Silicium pour la première fois (M2 Ultra).

Le MacBook Air est l’un des ordinateurs portables les plus populaires d’Apple. En raison de sa conception légère, de sa durée de vie impressionnante et de ses performances puissantes. Le prochain MacBook Air comportera un écran plus grand, des performances améliorées et une durée de vie de la batterie plus longue.

Le Mac Pro, quant à lui, est un ordinateur de bureau puissant conçu pour les professionnels qui exigent le plus haut niveau de performances. Le nouveau Mac Pro utilisera Apple Silicon. Un processeur conçu sur mesure qui offre d’excellentes performances et une efficacité énergétique.

Au-delà de 2023, Gurman affirme également qu’Apple prévoit de sortir un iPad Pro avec un écran OLED et une puce M3 au premier semestre 2024. Les écrans OLED offrent une qualité d’image et une efficacité énergétique supérieures par rapport aux écrans LCD traditionnels. Ce qui en fait un choix idéal pour les appareils haut de gamme.

Gurman suggère également que les premiers MacBook avec écran OLED et prise en charge de l’écran tactile seront disponibles en 2025. La prise en charge de l’écran tactile serait un écart significatif par rapport à la philosophie de conception traditionnelle d’Apple. Qui s’est concentré sur l’offre d’une expérience utilisateur transparente grâce à son trackpad et à son clavier.