Ces deux Samsung Galaxy de milieu de gamme reçoivent également la mise à jour vers One UI 5.1

One UI 5.1 est déjà déployé sur le Samsung Galaxy A53 5G en Europe et le Samsung Galaxy M42 5G en Inde avec les versions de firmware A536BXXU4CWB1 et M426BXXU4DWB1, respectivement.

Le dos du Samsung Galaxy A53 5G en bleu

Sans hâte, mais sans pause, Samsung continue de déployer la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour Android, One UI 5.1, dans les meilleurs terminaux de son catalogue, aussi bien ceux de la série Galaxy S que ceux des familles Galaxy A et Galaxy M. Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Samsung Galaxy A23 5G, Galaxy A52 5G et Galaxy M53 5G, voilà que le géant coréen a sorti cette mise à jour sur deux autres Galaxy milieu de gamme, le Samsung Galaxy A53 5G et le Samsung Galaxy M42 5G.

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a déjà commencé à sortir la mise à jour One UI 5.1 sur les Samsung Galaxy A53 5G de diverses régions comme l’Allemagne, la Belgique ou le Canada et sur les Samsung Galaxy M42 5G d’Inde. Dans les deux cas, il est prévu que cette nouvelle version atteindra les modèles du reste des pays du monde au cours des prochaines semaines.

Le Samsung Galaxy A53 5G et le Galaxy M42 5G sont mis à jour vers One UI 5.1

La mise à jour de One UI 5.1 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A53 5G et le Galaxy M42 5G avec les versions de firmware A536BXXU4CWB1 et M426BXXU4DWB1, respectivement.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel intègre le patch de sécurité Android le plus récent à ce jour, celui correspondant au mois de février 2023. Ce patch de sécurité corrige au total 54 problèmes de sécurité, dont 48 ont été corrigés par Google et les 6 restants. par Samsung, il corrige quelques bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore les performances de ces deux terminaux.

De plus, grâce à cette mise à jour, ces deux mobiles de milieu de gamme reçoivent toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner la possibilité de visualiser et d’éditer les informations EXIF ​​des images et des vidéos, la possibilité de choisir un spécifique dossier pour enregistrer des captures d’écran, un nouveau widget de batterie qui vous permet de surveiller les niveaux de batterie de votre téléphone et des accessoires connectés, un nouvel album de famille dans l’application Galerie et une nouvelle fonctionnalité de collaboration en direct pour l’application Notes de Samsung.

Si vous possédez l’un de ces deux Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette nouvelle version du logiciel est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile Samsung avec la dernière version de One UI.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :