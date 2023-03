OnePlus confirme son pliage: ce sera similaire, mais nous ne verrons pas d’OPPO Find N2 rebaptisé

On adorerait ça parce que l’OPPO Find N2 est pour moi le meilleur format pliable, mais OnePlus suivra sa propre stratégie avec les pliables.

Le séduisant OPPO Find N2, pour moi le meilleur pliable du marché en terme de format | Image par @Captain2Phones

OnePlus nous avait déjà présenté les premières nouveautés de son catalogue 2023 avant le Mobile World Congress 2023, avec un nouveau produit phare comme protagoniste sous la forme du séduisant OnePlus 11 avec le sceau Hasselblad. Cependant, avant le salon, le constructeur de Shenzhen a gardé la confirmation qu’il prépare bien une voiture pliante et qu’elle arrivera très bientôt, ou du moins plus tôt que prévu.

Le moulin à rumeurs a donc commencé à réfléchir aux synergies que la fusion entre OPPO et OnePlus pourrait apporter, mais ils confirment déjà que le OnePlus Fold – ou quel que soit le nom de l’appareil – ne sera pas du tout un OPPO Find N2 renommé. moins.

Je ne sais pas si c’est une bonne chose, car pour moi, vous savez déjà que l’OPPO Find N2 a le meilleur format de pliage qui existe, petit pour le transporter, avec un panneau externe convivial au format 16:9, photographie sans concessions et toujours avec ça Possibilité de l’ouvrir pour étendre l’expérience selon les besoins.

C’est probablement le concurrent le plus acharné du Galaxy Z Fold4, mais il a un défaut important qui est sa production très limitée et ses frontières limitées au marché chinois, car en France, OPPO ne nous permet d’acheter que le OPPO Find N2 Flip.

Quoi qu’il en soit, nous voilà ici pour parler du premier smartphone pliable OnePlus, dont on sait déjà selon des sources proches du constructeur qu’il sera une réalité très prochainement, et qu’il aura effectivement des similitudes avec l’OPPO Find N2, bien qu’il suivra sa propre feuille de route et sa propre stratégie.

On peut alors s’attendre à un design (form factor) identique, avec une charnière qui minimise le pli et des finitions assorties, un matériel performant et une photographie mobile avancée, bien qu’il y aura des aspects dans lesquels OnePlus tentera de se différencier pour conserver sa propre identité, avec l’expérience du client au centre des préoccupations.

L’option OnePlus est peut-être la plus simple pour obtenir quelque chose de similaire à l’OPPO Find N2 sur nos marchés, nous encourageons donc le fabricant à poursuivre le projet et à le lancer à l’échelle mondiale, avec son propre micrologiciel Oxygen OS et prêt à réussir ici.

Ce sera intéressant à voir, et maintenant que nous savons que Samsung travaille également sur sa propre version de la charnière « goutte d’eau » qui minimise les plis sur le panneau flexible.

