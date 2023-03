8 nouvelles applications de ces dernières semaines qui valent la peine d’être essayées

Êtes-vous déjà fatigué des mêmes vieilles applications? Renouvelez votre catalogue avec ces 8 applications récemment arrivées sur Google Play.

Applications Android dans un Huawei Nova 9

Si vous parcourez habituellement le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites en tout genre pour votre mobile Android, vous n’aurez plus à les essayer une par une pour écarter celles qui n’en valent pas la peine, puisqu’aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le Google Store au cours des dernières semaines.

Cette fois, nous vous proposons 8 nouvelles applications pour Android que nous pensons que vous devriez essayer, car elles sont toutes vraiment utiles et intéressantes.

Économiseur d’état WP

La première application de cette liste est WP Status Saver, un outil pratique et gratuit grâce auquel vous pourrez télécharger des photos, des GIF et des vidéos des États de vos contacts WhatsApp.

L’un des points forts de cette application est sa simplicité, car pour commencer à télécharger du contenu depuis WhatsApp States, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application WP Status Saver sur votre smartphone

Entrez dans l’application WhatsApp et accédez aux États

Retour à WP Status Saver

Choisissez les États à partir desquels vous souhaitez télécharger leur contenu multimédia

Cliquez enfin sur le bouton de téléchargement

WP Status Saver est une application entièrement gratuite financée par la publicité et compatible avec tous les mobiles fonctionnant sous Android 5.0 ou version ultérieure.

SurfVPN

Si vous recherchez un client VPN gratuit et sécurisé, vous devriez essayer Surf VPN, car cette application vous permettra de naviguer en toute sécurité sur Internet et d’accéder rapidement et facilement au contenu multimédia restreint de votre pays.

Pour protéger votre vie privée, Surf VPN achemine votre connexion Internet via un tunnel sécurisé et crypté, qui cache votre adresse IP et crypte tout votre trafic Internet. Cela indique que votre historique de navigation et les téléchargements que vous effectuez restent confidentiels et sécurisés.

CashWall : Gagnez de l’argent PayPal

Dans notre liste hebdomadaire de nouvelles applications pour Android, une application pour gagner de l’argent à partir de votre mobile ne pouvait pas manquer, et c’est CashWall, une application avec laquelle vous pouvez obtenir de l’argent et des cartes-cadeaux de Google Play simplement en effectuant une série de tâches et jouer à des jeux.

L’argent sera échangé via PayPal et une fois que vous l’aurez échangé depuis l’application, vous recevrez le montant sur votre compte Paypal dans un délai de 7 à 14 jours ouvrables.

InStaDownloader

InSta Downloader est une application gratuite pratique qui vous permet de télécharger facilement des vidéos, des photos et des histoires du réseau social Instagram en haute qualité.

Cette application est très facile à utiliser, car pour commencer à télécharger des vidéos et des photos depuis Instagram, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Instagram sur votre mobile Android

Trouvez le contenu que vous souhaitez télécharger, cliquez sur le bouton avec les trois points horizontaux, puis appuyez sur l’option Copier le lien

Entrez dans l’application InSta Downloader, collez l’URL que vous venez de copier dans la case qui apparaît en haut et cliquez sur le bouton Télécharger

Enfin, la photo ou la vidéo que vous avez choisie apparaîtra à l’écran et vous n’aurez qu’à toucher l’option Télécharger la vidéo ou Télécharger la photo pour les enregistrer sur votre appareil

Chatgg – Chat IA basé sur GPT

ChatGG est un chatbot avancé qui utilise la technologie GPT-3 AI de Chat GPT pour répondre instantanément à toutes vos questions. Ainsi, grâce à cette application gratuite, vous pouvez rechercher des informations sur un sujet précis ou simplement entamer une conversation informelle avec le chatbot sur un sujet qui vous intéresse.

Mais ce n’est pas tout, car Chatgg se charge également de générer des textes et des images en fonction d’une série de mots clés que vous indiquez.

Boîte à outils photo du créateur de vidéos

Si tu aimes enregistrer et éditer des vidéos, tu dois essayer Video Maker Photo Toolbox, un éditeur vidéo professionnel qui te permet de créer des clips avec tes photos préférées et d’ajouter de la musique, des effets, des stickers et du texte, entre autres options.

De même, avec cette application gratuite, vous pourrez également enregistrer et exporter des vidéos en qualité HD, ajouter des effets, des stickers et du texte à une vidéo que vous avez enregistrée et découper facilement n’importe quelle vidéo.

Fonds d’écran 4k – Live HD et cool

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre appareil avec des fonds d’écran originaux, vous allez adorer 4k Wallpapers – Live HD & cool, une application qui rassemble plus de 20 000 fonds d’écran en qualité 4K organisés en différentes catégories comme la nature, la vie sauvage, anime, vélo ou street art.

4k Wallpapers – Live HD & cool est une application entièrement gratuite avec des publicités et vous pouvez la télécharger directement à partir du lien vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

8Bit Games Musique et bandes sonores

Et nous clôturons cette compilation avec 8Bit Games Music & Soundtracks, une application gratuite qui vous propose plus de 2 000 bandes sonores de plus de 140 anciens jeux vidéo sur console.

Voici quelques-uns des jeux dont vous trouverez les mélodies dans cette application :

La famille Addams

Île de l’aventure

aventures lolo

Les Aventures de Lolo 2

Aladdin

Arkanoïde

athéna

Banane

Homme chauve-souris

batman revient

Battletoads et Double Dragon. l’équipe ultime

bombardier

Captain America : Super Soldat

château vania

Contre

contre la force

Donkey Kong

double Dragon

Double Dragon II : Vengeance

Dr Mario

Combattant de dragons

Félix le chat

final Fantasy

