Apple pourrait lancer le lancement du M3 avec un MacBook Air 13 et 15 pouces par WWDC, un iPad OLED avec M3 à venir l’année prochaine

Parallèlement à un nouveau rapport sur l’iMac de nouvelle génération en cours de test, Bloomberg Marc Gurman partagé des détails sur les attentes concernant les nouveaux ordinateurs portables MacBook Air 13 et 15 pouces, comme les puces et les dates de lancement, ainsi que le moment où Apple pourrait lancer l’iPad Pro M3 OLED.

Dans sa newsletter Power On, après s’être concentré sur des nouvelles passionnantes concernant l’iMac de nouvelle génération, Mark a détaillé plus en détail les projets d’ordinateurs portables et de tablettes d’Apple.

Nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces

Le rapport souligne que les mises à jour du MacBook Air sont imminentes, mais certaines des spécificités telles que la puce qui sera utilisée sont « un peu moins claires ».

Bien que cela puisse fonctionner pour mettre l’ancienne puce M2 dans le tout nouveau MacBook Air 15 pouces, Mark pense qu’Apple est plus susceptible de mettre le M3 dans le MacBook Air 13 pouces actualisé.

Il déclare : « Un MacBook Air 15 pouces avec une puce M2 peut encore exciter les consommateurs, mais un nouveau MacBook Air M2 13 pouces ne sera probablement pas convaincant. Il est donc plausible qu’Apple se prépare à ce qu’au moins le nouveau modèle 13 pouces soit une machine M3.

Fait intéressant, l’analyste Apple Ming-Chi Actu a prédit qu’Apple proposera le M2 ou le M2 Pro dans le prochain MacBook Air 15 pouces (bien qu’il pense qu’il pourrait simplement s’appeler « MacBook »).

Cependant, compte tenu de la proximité de ces lancements, il est possible qu’Apple ait décidé de mettre le M3 dans les nouveaux ordinateurs portables MacBook Air 13 et 15 pouces.

Date de lancement?

Si Apple essaie de lancer le MacBook Air 15 pouces dès avril – ou au moins avant juin – cela pourrait avoir du sens s’il est livré avec le M2 / M2 Pro tout en retenant la version 13 pouces jusqu’à la WWDC quand il annonce le Puce M3.

Cependant, Mark ne précise pas d’attente pour la date de lancement de l’un ou l’autre des nouveaux ordinateurs portables MacBook Air autre que leur arrivée prévue entre « la fin du printemps et l’été ». Cela contraste avec Ross Young qui pense que le modèle 15 pouces pourrait arriver dès début avril.

Améliorations M3

Mark dit que le M3 sera un changement important alors qu’Apple passe d’une conception de puce de 5 nanomètres à 3 nm, ce qui apportera une « augmentation majeure » de l’efficacité énergétique et des performances.

Alors que nous venons de voir Apple lancer les M2 Pro et M2 Max avec le dernier MacBook Pro, Mark dit que ce sera probablement 2024 avant qu’Apple ne lance les M3 Pro et M3 Max.

M3 OLED iPad Pro et MacBook à écran tactile

Pour l’avenir, le rapport indique qu’il s’attend à ce que la puce M3 atterrisse dans un nouvel iPad Pro OLED au premier semestre 2024. Cela correspond à la tendance d’Apple à mettre à jour ses tablettes au printemps et corrobore ce que nous avons entendu de Ross. Jeune.

Et dans deux ans, Mark déclare que « des mises à niveau Mac encore plus excitantes arriveront dès 2025 ». Comme il l’a signalé précédemment, il pourrait s’agir du premier MacBook d’Apple avec un écran tactile et un écran OLED.



