Tesla Pi Phone : toutes les rumeurs sur l’éventuel mobile de Tesla

Pendant des années, Elon Musk a nié la sortie d’un téléphone Tesla. Maintenant, il semble que les choses aient changé et les rumeurs ne font que grandir autour du terminal de la firme automobile.

Le téléphone de Tesla pourrait arriver à un moment donné selon les grosses rumeurs à son sujet, mais que sait-on vraiment ?

Elon Musk est toujours sous les projecteurs de l’opinion publique. Ces derniers mois, cela a davantage été dû aux décisions douteuses qu’il prend avec Twitter, comme c’est le cas avec la vérification des paiements en deux étapes. Cependant, depuis que sa guerre particulière contre Google et Android a éclaté, la rumeur court qu’il pourrait lancer son propre téléphone : le Tesla Pi Phone.

Il est difficile de savoir ce qui est vrai à ce sujet, mais depuis des mois la rumeur prend de plus en plus de force. Pour cette raison, les réseaux élucident déjà quel sera son prix et quels avantages le propriétaire milliardaire excentrique de Tesla pourrait promettre.

Ce sont les spécifications techniques possibles du téléphone Tesla Pi

Encore une fois, tout cela tombe dans le domaine de la rumeur la plus pure et la plus dure. Nous trouvons un téléphone dont on ne sait absolument rien. De plus, il n’est même pas clair qu’il existera à un moment donné. Cependant, cela n’indique pas que de nombreux utilisateurs et experts se demandent à quoi ressemblerait un téléphone de marque avec la technologie existante aujourd’hui.

De cette façon, selon Tech Advisors, nous serions face à un téléphone véritablement révolutionnaire à bien des égards. Le plus important de tous serait la connectivité par satellite avec Starlink, quelque chose qui, d’autre part, voulait également s’étendre au reste des téléphones du monde. Le service Internet par satellite de SpaceX a généré beaucoup de buzz à bien des égards, mais son intégration complète avec un téléphone de sa marque sœur pourrait être révolutionnaire dans l’environnement téléphonique d’aujourd’hui. Jusqu’à présent, les téléphones haut de gamme comme l’iPhone 14 permettent une connexion par satellite limitée à une utilisation d’urgence uniquement. Dans ce cas, nous pourrions utiliser notre Wi-Fi Starlink à tout moment.

En tout cas, ce n’est pas la seule amélioration qu’apporte le Tesla Pi Phone. Au contraire, il y a aussi eu de fortes rumeurs selon lesquelles il serait capable de se recharger grâce à des panneaux solaires insérés dans son dos. Cela semble assez futuriste et pour le moment il n’y a pas de téléphones phares avec cette technologie, mais c’est quelque chose qui pourrait être très utile pour l’autonomie de nos terminaux.

Enfin, comme des élucubrations plus complexes et difficiles à affirmer, nous serions confrontés à son intégration avec Neuralink. C’est une technologie qui « développe » notre cerveau en installant pratiquement un smartphone à l’intérieur. Cependant, cette technologie progresse très lentement et il n’est pas certain qu’elle verra un jour le jour.

Prix ​​et date de sortie du Tesla Pi Phone : sera-t-il trop cher ?

Il est incroyablement difficile de discerner quand le téléphone de Tesla pourrait être lancé. Au cas où il verrait enfin le jour, on parlerait d’une date assez précoce, puisqu’on pourrait le voir en décembre 2023. Encore une fois, c’est quelque chose d’assez compliqué et difficile de discerner s’il arrivera vraiment à ces dates. ou non.

Dans les rumeurs, le prix a également été spéculé. Dans ce cas, on parlerait d’une fenêtre comprise entre 800 et 1 200 dollars, comme l’a prévenu DealNTech. Dans notre pays, cela se traduirait par le changement d’espace entre 754 et 1130 euros.

La raison pour laquelle beaucoup pensent que le Tesla Pi Phone ne verra jamais le jour

Depuis qu’Elon Musk a licencié les attachés de presse de Tesla, il occupe lui-même ce poste via Twitter. Pour cette raison, il reçoit souvent des questions constantes sur les nouveaux produits qu’il pourrait lancer dans l’une de ses nombreuses entreprises. Pour voir l’une de ses premières déclarations sur un éventuel « Tesla Pi Phone », nous devons passer à l’année 2020. Là, lorsqu’un média américain l’a assuré qu’un téléphone de la firme automobile était en cours de développement, il a répondu ceci :

Définitivement pas. Les montres et les smartphones sont une technologie du passé. Les liens neuronaux sont l’avenir.

Maintenant, cette réponse a clairement été annoncée à un moment où il était en train de promouvoir l’un de ses nouveaux produits : Neuralink. Maintenant, cette entreprise ne va pas très bien pour lui et de nouveaux fronts dangereux s’ouvrent à lui. Parmi ceux-ci, Apple et Google, qu’il considère comme un redoutable duopole qui prend de l’argent à des créateurs comme lui.

Il convient de rappeler que les deux sociétés conservent un pourcentage de l’argent que les applications entrent dans leurs achats via l’un de ces deux magasins. C’est la raison pour laquelle Twitter Blue a un prix différent si vous le contractez depuis votre téléphone portable ou depuis votre ordinateur personnel. Depuis des mois, elle accuse ces entreprises de considérer qu’elles dominent le marché mondial de la téléphonie. C’est pour cette raison qu’on lui a demandé s’il fabriquait son propre téléphoneauquel il a répondu assez ouvertement :

J’espère vraiment qu’il ne faut pas en arriver là, s’il n’y a plus le choix, je ferai un autre téléphone.

Cela a fait bondir toutes les alertes concernant l’arrivée du téléphone Tesla Pi. Malheureusement pour les amoureux de la marque, il nous est assez difficile de voir ce téléphone à vendre. Ce que Digital Trends a souligné avec des arguments assez solides. Le plus important d’entre eux serait la dépense colossale que le milliardaire nord-américain a eu depuis qu’il a racheté Twitter, une entreprise qui devient son enfer personnel particulier.

Par conséquent, on s’attendrait à ce que nous ne voyions pas ce terminal bientôt. En fait, cela peut ne jamais venir.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :