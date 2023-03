9 jeux similaires à Super Smash Bros que vous pouvez essayer sur votre mobile

Les jeux Smash Bros sont vraiment merveilleux, et c’est pour cette raison que des imitateurs de poids ont vu le jour sur Android. Seront-ils à la hauteur ?

Depuis pas mal de temps, de grands imitateurs de Smash Bros ont fait leur apparition sur nos mobiles. Beaucoup d’entre eux sont à la hauteur d’un si grand match.

Aujourd’hui, nous allons vous présenter les meilleurs jeux de combat qui nous rappellent Super Smash Bros. Il est vraiment difficile d’imiter ce qui est sans aucun doute le meilleur jeu de combat dont on peut profiter sur les consoles Nintendo. Cependant, de nombreuses entreprises se sont lancées dans la mission d’essayer de surpasser le jeu emblématique, c’est pourquoi de nombreux titres de ce style ont proliféré sur Android.

Ainsi, avec ce genre, nous retrouvons un phénomène très similaire à ce qui s’est passé avec les imitateurs de League of Legends, c’est pourquoi vous pouvez désormais profiter d’un énorme catalogue de ce genre dans le petit format et dont nous avons déjà discuté dans notre top l’un des meilleurs Jeux Android MOBA

Vous n’avez pas envie d’un jeu de combat ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez également vous procurer les meilleurs jeux Android occasionnels si vous avez envie de quelque chose de beaucoup moins compétitif.

9 jeux mobiles gratuits qui ressemblent à Super Smash Bros.

Juste la tâche d’imiter Super Smash Bros est ardue. De nombreux jeux ont essayé mais aucun ne s’est jamais approché du jeu de combat conçu par Masahiro Sakurai. Pour cette raison, nous laisserons ici les meilleurs jeux similaires au titre légendaire de Nintendo.

Concours des champions Marvel

Nous sommes confrontés à l’un des jeux de combat les plus suivis de l’écosystème Android. Le titre est vraiment raffiné et très intéressant car il est toujours mis à jour. Maintenant que le nouveau film Ant-Man et la Guêpe est sorti, le jeu nous permet de débloquer du contenu qui s’y rapporte. Tout, comment pourrait-il en être autrement, incarnant les meilleurs personnages du monde de Marvel.

Sa ressemblance avec Smash Bros n’est pas particulièrement élevée au-delà du fait qu’il s’agit d’un jeu de combat. Cependant, c’est l’un des plus remarquables actuellement, c’est donc une bonne idée de garder un œil dessus.

Télécharger sur Google Play | Concours des champions Marvel

Power Rangers : Guerres héritées

Powers Rangers : Legacy Wars est très similaire au titre Marvel. Vous choisissez un héros ou un méchant de la saga emblématique des super-héros et affrontez d’autres joueurs ou la machine dans des duels brutaux. Ainsi, vous pourrez débloquer de nouveaux personnages, skins, capacités et autres fonctionnalités qui nous donneront un grand avantage sur le champ de bataille. Un titre visuellement très beau qui nous replongera dans notre enfance.

Télécharger sur Google Play | Power Rangers : Guerres héritées

UNE PIÈCE Bounty Rush

Luffy et compagnie devraient être une prétention suffisante pour que nous soyons séduits par One Piece Bounty Rush, un titre incroyablement beau qui a une esthétique qui nous rappelle clairement ce que l’on attendrait de la saga bien connue du pirate le plus célèbre du monde. moment. Ainsi, nous sommes face à un titre qui rappelle le genre des tournois par tag et nous affronterons d’autres rivaux en équipe.

Si vous êtes un fan de One Piece, cela vaut la peine d’essayer. Si vous ne connaissez pas la saga aussi.

Télécharger sur Google Play | UNE PIÈCE Bounty Rush

Rumble Arena – Super Smash

Avec Rumble Arena Super Smash, nous entrons dans un titre qui imite parfaitement Super Smash Bros. En fait, il le fait si bien qu’à première vue, il semble difficile de différencier l’un de l’autre. Dans ce cas, nous incarnerons des personnages mythologiques et nous devrons affronter un combat PVP acharné ou le mode histoire complexe qui devient plus difficile au fil des niveaux.

Les paramètres ont un peu de tout, des enfers de plate-forme authentiques aux plus classiques qui nous rappellent beaucoup plus le titre Nintendo.

Télécharger sur Google Play | Rumble Arena – Super Smash

Stickman ninja combat

À l’aube d’Internet, des courts métrages animés Stickman sont apparus. Comme son nom l’indique, il s’agissait d’un simple dessin d’un homme bâton faisant face à de multiples ennemis avec style et élégance. Personne n’allait imaginer qu’environ 25 ans plus tard il aurait un cross-over avec ni plus ni moins qu’avec Naruto. Ainsi, nous incarnerons plus de 100 personnages inspirés du monde ninja pour affronter un mode histoire incroyablement long et difficile ou d’autres joueurs dans des arènes PVP.

Le jeu est gratuit bien qu’il intègre des fonctionnalités de paiement dans le titre.

Télécharger sur Google Play | Stickman ninja combat

LÉGENDES SMASH

Smash Legends est un jeu qui promet de vous voler seulement 3 minutes. Parce que? Très facile, chaque partie ne dure que ce temps-là et pendant ce temps, nous devrons rester en vie pendant que nous éliminons nos rivaux dans l’arène. Le jeu opte pour la simplicité dans ses commandes au lieu de longues listes de combos. En grande partie pour accueillir les commandes tactiles.

En tout cas, c’est un titre vraiment raffiné et intéressant qui a reçu une énorme mise à jour il y a moins d’un an. Pour cette raison, il lui reste de la vie à donner et à donner au titre de Line Games.

Télécharger sur Google Play | LÉGENDES SMASH

brawlhalla

Peut-être l’un des jeux qui a atteint le plus de perfection et sa propre identité après avoir imité Super Smash Bros. Brawlhalla a tout ce que nous demandons à un titre de ces caractéristiques mais avec son propre charisme et avec l’intention de toujours aller plus loin que la pure imitation . C’est une œuvre d’Ubisoft avec une mise en scène très réussie.

Il permet jusqu’à 8 joueurs dans la même arène, ce qui promet un chaos et une épopée difficiles à battre. Dans tous les cas, le jeu est gratuit et n’a aucune restriction notable en matière de paiement pour gagner. De plus, le jeu propose des courts métrages d’animation afin que nous puissions nous plonger dans son histoire hilarante.

Télécharger sur Google Play | brawlhalla

fête éclair

Avec Flash Party, quelque chose de très curieux se produit. Le titre reprend totalement la formule Smash Bros sans rien laisser à l’imagination. Ensuite, remplissez le champ de bataille d’anime girl avec des inspirations rappelant d’autres jeux d’arène comme Overwatch et donnez à tout une esthétique kawai. Son objectif est clair, transférer les sensations du titre Nintendo sur notre écran mobile. En attendant, essayez de prendre une esthétique que de nombreux utilisateurs adorent. Son point fort est qu’il a exactement ce que vous attendez d’un jeu similaire au titre de la société de cartes.

Télécharger sur Google Play | fête éclair

Le roi des combattants : arène

L’un des pères des jeux de combat revient renouvelé par la main de Netmarble. Il abandonne son esthétique 2D classique pour aborder un style de défilement latéral 3D. Il fait essentiellement tout ce que vous pouvez demander à un jeu de combat et va encore plus loin. De cette façon, nous pourrons débloquer de nouvelles tenues, personnages et même capacités au fur et à mesure que nous progressons dans notre voyage de combat. Si vous voulez revivre l’expérience des moments les plus arcade, cette occasion est la meilleure possible.

Télécharger sur Google Play | Le roi des combattants : arène

