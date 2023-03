Gurman : iMac M3 en test de production, lancement possible au 2H 2023

Alors que nous attendons quelques nouveaux lancements de Mac différents cette année, comme le MacBook Air 15 pouces et Apple Silicon Mac Pro, un produit qui a été particulièrement absent des rumeurs est un iMac rafraîchi. Maintenant, nous avons des nouvelles de Bloomberg Marc Gurman sur ce à quoi s’attendre du prochain iMac, y compris la puce, la taille, les couleurs, une date de lancement potentielle et plus encore sur le MacBook Air de nouvelle génération.

Mark a partagé les détails de l’iMac et plus encore dans sa newsletter Power On ce matin, notant que la question la plus courante qu’il reçoit chaque semaine est « quand un nouvel iMac sort-il? »

Nouvelle étape de développement de l’iMac

Il dit que la bonne nouvelle est que les iMac de nouvelle génération, nommés J433 et J434, sont « à un stade avancé » des tests de validation technique (EVT) et Apple exécute actuellement des tests de production du bureau.

Nouvelle taille et couleurs d’iMac ?

Netcost-security.fr a rapporté l’année dernière qu’Apple ne travaillait que sur une version 24 pouces des nouveaux rapports iMac et Mark qui est en effet la seule taille disponible pour le prochain iMac.

En ce qui concerne les couleurs, l’iMac de nouvelle génération est testé avec la même chose que ce qui est disponible avec l’iMac M1, y compris l’argent, le bleu, le rose et l’orange. Aucune mention spécifique du jaune, du vert ou du violet dans le rapport, mais ceux-ci pourraient également être à nouveau disponibles.

Couleurs actuelles de l’iMac M1

Quelle puce de la série M ?

Mark note que, naturellement, les nouveaux iMac seront plus puissants avec une puce Apple Silicon M-Series mise à jour. Mais il s’arrête avant de le nommer – au début.

L’année dernière, il a signalé qu’Apple travaillait sur l’iMac de nouvelle génération avec une puce M3 et nous avons corroboré cela avec une source indépendante ici à Netcost-security.fr.

Plus loin dans le rapport, il réitère l’espoir que le nouvel iMac sera « l’une des premières machines basées sur M3 de la société ». Et comme le dévoilement du M2 lors de la WWDC de l’année dernière, nous pourrions jeter un coup d’œil au M3 en juin avant le lancement du nouvel iMac un peu plus tard.

Date de lancement du nouvel iMac ?

Mark dit que même si les nouveaux iMac sont assez avancés dans leur développement, ils ne devraient pas « entrer en production de masse avant au moins trois mois ». Cela place le premier lancement dans la seconde moitié de 2023.

Bien que cela puisse être une déception pour ceux qui souhaitent un iMac mis à jour, il est bon de savoir qu’ils sont à l’horizon et, espérons-le, le lancement ne sera pas repoussé en 2024.

Ordinateurs portables MacBook Air mis à jour

Mark souligne que les mises à jour du MacBook Air ne sont pas claires. Alors qu’un tout nouveau MacBook Air 15 pouces peut fonctionner pour insérer l’ancienne puce M2, il pense qu’Apple est plus susceptible d’attendre et de mettre le M3 dans le MacBook Air 13 pouces actualisé.

« Un MacBook Air 15 pouces avec une puce M2 peut encore exciter les consommateurs, mais un nouveau MacBook Air M2 13 pouces ne sera probablement pas convaincant. »

Cela aurait du sens si Apple essayait de lancer le MacBook Air 15 pouces dès avril tout en retenant la version 13 pouces jusqu’en juin, lorsqu’il annonce la puce M3.

Le M3 sera un changement important alors qu’Apple passe d’une conception de puce de 5 nanomètres à 3 nm qui apportera une « augmentation majeure » de l’efficacité énergétique et des performances.

Mac et iPad Pro en 2024 et au-delà

Le rapport examine également brièvement les années à venir, Mark notant qu’Apple pourrait suivre le M3 cette année avec les M3 Pro et M3 Max pour les ordinateurs portables MacBook Pro en 2024. De plus, l’iPad Pro avec écrans OLED avec le M3 pourrait arriver en 1H 2024.

Et dans deux ans, Mark déclare que « des mises à niveau Mac encore plus excitantes arriveront dès 2025 ». Comme il l’a signalé précédemment, il pourrait s’agir du premier MacBook d’Apple avec un écran tactile et un écran OLED.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus en ce qui concerne le lancement prochain des Mac ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :