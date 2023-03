Cette astuce Gmail vous permet d’augmenter le stockage de votre compte entièrement gratuitement

Avec cette astuce simple, vous pouvez augmenter le stockage en nuage de votre compte Google sans payer un centime.

L’application Gmail sur un mobile Android

Depuis que Google a décidé de mettre fin au stockage gratuit et illimité pour Google Photos en juin 2021, tout utilisateur qui n’a pas d’abonnement Google One payant ne dispose que de 15 Go de stockage cloud partagés entre Gmail, Google Drive et Google Photos, un montant qui pour beaucoup d’entre nous peut être insuffisant.

Mais ne vous inquiétez pas, car si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas payer un compte Google One, nous allons vous parler d’une solution qui ne nécessite aucune dépense de votre part, car nous Je suis venu révéler une simple astuce Gmail avec laquelle vous pourrez augmenter le stockage de votre compte de manière totalement gratuite.

Si facilement, vous pouvez étendre le stockage de votre compte Google grâce à Gmail

La première chose que vous devez faire pour étendre gratuitement le stockage de votre compte est de créer un nouveau compte Google pour l’utiliser dans Gmail. Pour cela, il vous suffit d’entrer ce lien, de cliquer sur le bouton Créer un compte et de renseigner toutes les informations demandées.

Une fois le nouveau compte créé, accédez à Gmail avec votre compte d’origine, appuyez sur l’icône d’engrenage qui apparaît en haut à droite et cliquez sur le bouton Voir tous les paramètres.

Dans le panneau de configuration de Gmail, cliquez sur l’onglet Transfert et courrier POP/IMAP, puis cliquez sur le bouton Ajouter une adresse de transfert qui apparaît en haut dans la section Transfert.

Sur l’écran suivant, entrez la nouvelle adresse e-mail et appuyez sur le bouton Suivant. Ensuite, un écran apparaîtra qui confirme qu’un code de confirmation a été envoyé au nouvel e-mail, fermez-le en cliquant sur OK

Accédez à la boîte de réception dudit e-mail, entrez l’e-mail qui vient d’arriver de l’autre compte, cliquez sur le lien qui y est indiqué et appuyez sur le bouton Confirmer.

Après avoir suivi ces étapes simples, vous commencerez à recevoir tous les e-mails envoyés à l’ancien compte dans le nouveau, vous pourrez donc continuer à utiliser les 15 Go de l’ancien compte pour enregistrer des fichiers et des photos dans Google Drive et Google Photos.

