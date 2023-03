Les 11 jeux Android payants qui arrivent en ce moment

Ces jeux sont destinés à vous époustoufler en raison d’une myriade de facteurs : de superbes graphismes, un gameplay diabolique et des classiques intemporels s’unissent pour nous donner des heures d’addiction.

Ce sont les jeux qui balayent le Play Store en ce moment

Le marché des jeux Android est incroyablement vaste. Cette fois, nous allons apporter une douzaine de jeux Android payants qui balayent le Play Store. Ces titres balaient pour leurs fonctionnalités incroyables, à la fois dans ses graphismes et dans son gameplay, ils brillent tous pour une raison. Ce sont toutes de nouvelles versions qui sont récemment apparues dans l’Android Play Store, bien que vous puissiez également opter pour ces jeux payants intemporels qui balayent Android depuis des années.

Si vous cherchez des jeux gratuits, vous avez de la chance. Chez Netcost-security.fr, nous avons une compilation des meilleurs jeux Android gratuits qui décollent déjà en 2023.

Des jeux Android payants qui déferlent

Dans la liste des jeux payants qui décollent sur Android, vous pouvez trouver des titres très intéressants qui sont prêts à s’en découdre dans différents domaines. Nous trouvons des titres rétro qui arrivent sur le petit écran pour que nous puissions profiter des gloires passées et d’autres propositions très intéressantes et profondes qui nous permettront de nous imprégner du côté artistique que les jeux vidéo offrent également.

Des jeux Android payants qui déferlent

Même si cela fait très peu de temps depuis l’année, de véritables pépites font déjà leur apparition cette année. Chacun avec ses atouts. En bref, ils seraient les suivants :

Endling *L’extinction est éternelle

Confrontation de samouraïs 3

AGIR les esprits

Évadez-vous de Norwood

Évasion vers l’avant : le pli

Méga-homme X

Tomb Raider Reloaded : Netflix

Maladie : impasse mortelle Premium

Grottes du savoir

Bon jeu

Gomorrhe

Endling *L’extinction est éternelle

L’un des plus beaux jeux sortis sur le marché mobile est Endling *Extinction is Forever, un titre incroyablement précieux qui cherche à boire de grands bijoux comme Limbo ou Little Nightmares. Nous incarnons le dernier renard adulte de la planète qui devra emmener ses petits dans un voyage de survie à travers un environnement totalement dévasté par l’homme.

Ainsi, c’est un titre vraiment profond qui cherche à plonger dans une situation de plus en plus pressante pour les êtres humains : le changement climatique.

Télécharger sur Google Play | Endling *L’extinction est éternelle | 9,99 €

Confrontation de samouraïs 3

L’ère Neo Geo vous a semblé incroyable ? Eh bien, vous avez de la chance, puisqu’il revient avec l’incroyable Samurai Showdown 3, l’un des jeux de combat les plus appréciés. Ainsi, nous nous sommes déplacés vers le Japon féodal pour nous mettre dans la peau d’un des personnages du jeu afin d’affronter dans des duels endiablés nos principaux rivaux. Une valeur sûre pour les amateurs de jeux de combat.

Télécharger sur Google Play | Confrontation de samouraïs 3 | 4,99 €

AGIR les esprits

Dans ACTing Minds, nous entrons dans la peau de Steve, un personnage qui va s’immerger pleinement dans un voyage à travers son propre cerveau. Il s’agit d’un jeu expérimental développé sur la base des théories psychologiques qui donnent son nom au titre, Acceptance and Understanding Therapy ou ACT pour son acronyme en anglais.

Ce n’est pas un jeu pour tout le monde, mais certainement si vous recherchez une plongée plus profonde dans la psyché d’un personnage, c’est pour vous.

Télécharger sur Google Play | ACTing Minds | 2,49 euros

Évadez-vous de Norwood

Dans Escape from Norwood, nous allons profiter d’un jeu vidéo conversationnel dans lequel nous devrons fuir la ville de Norwood. Pour cela, nous devrons l’explorer en profondeur tout en vous dévoilant ses tenants et ses aboutissants. Il dispose d’un tout nouvel inventaire et d’une gestion des sorts pour ce type de jeu vidéo, il est donc fortement recommandé. Bien sûr, c’est un jeu qui base la plupart de ses axes jouables sur la lecture.

Télécharger sur Google Play | Échapper à Norwood | 7,49 €

Évasion vers l’avant : le pli

Si vous aimez les jeux de cartes, cette sélection ne vous a pas oublié. C’est un jeu très difficile car c’est un vrai roguelike. Oui, cela indique que si vous perdez, vous devez recommencer. Cela nous obligera à choisir très soigneusement les étapes à suivre et à nous améliorer à chaque jeu pour finir par maîtriser les mécanismes du jeu d’une manière incroyable.

Télécharger sur Google Play | Évasion vers l’avant : le pli | 1,99 €

Méga-homme X

Qui ne connaît pas Megaman ? Désormais, l’une de ses versions les plus appréciées de tous les temps est disponible pour les amateurs de jeux vidéo au format mobile. C’est un titre d’arcade à défilement latéral incroyablement complexe et diablement addictif. De plus, le charisme de ses personnages en a fait une véritable icône de la culture vidéoludique.

Télécharger sur Google Play | Mega Man X | 9,99 €

Tomb Raider Reloaded : Netflix

Lara Croft retourne dans le monde où elle est née : les jeux vidéo. Bien sûr, cette fois-ci ce n’est pas au format Triple A, mais dans une itération mobile développée par Netflix. Si vous êtes abonné au service de streaming, vous pouvez y jouer gratuitement. Bien sûr, cela implique de payer ces frais mensuels.

Le jeu nous proposera différentes épreuves, même s’il s’abreuve, pour l’essentiel, au mythique Temple Run.

Télécharger sur Google Play | Tomb Raider Reloaded : Netflix

Maladie : impasse mortelle Premium

Ailment: Dead Standoff s’est taillé une place sur mobile depuis sa sortie. C’est un jeu de tir compétitif à défilement latéral qui offre un style rétro vraiment suggestif. De plus, il dispose également d’un mode histoire dont la plus grande influence est Dead Space, le titre d’horreur galactique retrouve dans cette version 2D l’un de ses principaux imitateurs. Ainsi, nous sommes face à un titre très intéressant pour le prix très bas qu’il a.

Télécharger sur Google Play | Maladie : impasse mortelle Premium | 1,79 €

Grottes du savoir

Avec Caves of Lore, nous sommes transportés aux origines du RPG occidental. C’est un titre qui s’inspire fortement d’autres classiques comme Baldurs Gate et qui nous offre un monde magique et médiéval dans lequel nos personnages ont une esthétique vraiment curieuse basée sur les pixels. En général, c’est un titre exigeant et c’est un véritable blockbuster dans lequel l’effort d’une petite équipe qui veut tout donner pour sa passion pour les jeux de rôle classiques a été déposé. Si vous êtes un amoureux des Dragons et des Donjons ce titre est fait pour vous.

Télécharger sur Google Play | Grottes du savoir | 11,99 €

Bon jeu

Ne vous fiez pas à son nom car Happy Game est l’une des expériences les plus étranges du Play Store. Le jeu, appelé par ses créateurs « l’horreur psychédélique », a pour toile de fond l’histoire d’un garçon qui s’est endormi et est piégé dans l’un de ses cauchemars. L’objectif du joueur sera de le libérer de ses liens. L’environnement est vraiment trouble et laisse un corps incroyablement mauvais.

Télécharger sur Google Play | Bon jeu | 5,99 €

Gomorrhe

À la périphérie de Naples, des choses inattendues peuvent se produire. C’est ainsi que commence Gomorrah, un titre mafieux fortement influencé par le monde du cinéma. Ainsi, nous sommes confrontés à une aventure conversationnelle d’un niveau exceptionnel et qui nous mettra dans la peau des protagonistes du roman et de la série de renommée internationale du même nom.

Télécharger sur Google Play | Gomorrhe | 5,99 €

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :