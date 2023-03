Les écouteurs Bluetooth les plus vendus sont de JBL et ont une autonomie de 40 heures

Le son caractéristique de JBL est en tête de la liste des écouteurs intra-auriculaires les plus vendus d’Amazon.

De toutes les couleurs ces écouteurs JBL sont à un bon prix.

Si vous recherchez un bon casque Bluetooth avec un bandeau qui vous aidera à regarder un film tranquillement à la maison, avec lequel vous pourrez passer des appels vocaux clairement dans la rue et avec lequel écouter de la musique devient une expérience plus que gratifiante, ces JBL TUNE 510BT sont en vente sur Amazon. Et non seulement c’est un bon prix dans toutes les couleurs, mais ils se sont également classés comme les écouteurs supra-auriculaires sans fil les plus vendus d’Amazon la semaine dernière.

JBL est une entreprise américaine qui a passé sa vie à créer des écouteurs et des haut-parleurs haut de gamme. Cela indique qu’il a adopté un son très caractéristique qui accentue les basses fréquences. Ce modèle se démarque, outre ce son brutal, d’une autonomie scandaleuse, d’une compatibilité avec l’assistant vocal et d’une charge rapide.

Vous n’avez pas besoin de continuer à chercher des écouteurs sans fil plus bon marché pour votre prochain achat, je vous les recommande ainsi qu’aux presque 14 000 personnes qui ont donné des avis positifs sur Amazon avec une note moyenne de 4,6 sur 5 points. Cette semaine, ils ont une remise de plus de 30% sur toutes les couleurs. Je préfère les blancs. Mais pas seulement parce qu’ils sont JBL, c’est un choix judicieux, mais pour plusieurs autres raisons :

Batterie « sans fin »: avec une charge complète qui ne prend que 2 heures, nous aurons jusqu’à 40 heures d’autonomie. De plus, nous avons une charge rapide qui nous donnera 2 heures d’utilisation supplémentaires avec seulement 5 minutes connectées. L’autonomie de ce type d’appareil est généralement d’environ 20 à 30 heures, ce qui augmente beaucoup la moyenne. On se souvient d’autres modèles comme les AirPods MAX qui coûtent plus de 600 euros que leur autonomie reste en 24 heures.

Son brutal : JBL a toujours été connu pour fabriquer des haut-parleurs dédiés aux clubs du monde entier. Avec ce casque, vous ressentirez les basses des thèmes musicaux et cinématographiques à un autre niveau avec JBL Pure Bass. Si vous aimez écouter de la musique House, Electronique ou Jazz, ces écouteurs amèneront ces genres à un autre niveau qui vous surprendra.

Conçu pour durer : ce sont des casques avec un bandeau en polycarbonate très résistant aux chutes et à la torsion. De plus, ses drivers sont pliables pour pouvoir les ranger plus facilement dans une mallette ou un sac à dos. Ses coussinets sont faits pour durer des heures et des heures avec eux sans se fatiguer. Ce sont des casques très légers, ne pesant que 159 grammes.

Fonctions supplémentaires : en plus de tout cela, qui suffirait déjà à les acheter tout de suite, ils sont compatibles avec les assistants virtuels Siri et Google Assistant (ça dépend de votre mobile). Avec cela, vous pourrez leur demander de jouer des chansons pour vous, ils pourront vous dire qui vous appelle à tout moment ou même poser des questions sur la météo ou un événement avec juste votre voix.

Faites confiance à la qualité de JBL dans toutes ses gammes de produits et de prix, vous ne le regretterez pas. Avec son microphone intégré, vous pourrez non seulement communiquer avec des assistants virtuels, mais vous pourrez également tenir des appels avec une clarté totale dans des environnements bruyants.

