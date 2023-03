Ce site fonctionne comme une Google Maps de l’histoire et est idéal pour les esprits curieux ou pour perdre du temps

C’est la première carte interactive de l’histoire de la France et elle est parfaite pour en savoir plus sur les faits historiques du pays depuis l’an 1 350 000 av.

Avec le site Web Hispanic History, vous pouvez en apprendre davantage sur l’histoire de votre pays d’une manière très curieuse.

Les amoureux de l’histoire de la France ont un nouvel endroit pour passer des heures et des heures à découvrir de nouvelles informations. Il s’appelle Hispanic History et c’est un site Web qui abrite la première carte interactive de l’histoire espagnole. C’est une sorte de Google Maps de l’histoire, mais au lieu de nous dire l’adresse exacte d’un point ou comment se rendre à notre destination, il nous montre des données sur les décès, les naissances et les événements historiques qui se sont produits à l’endroit que nous sélectionnons.

Comme détaillé par RTVE, Historia Hispánica stocke des informations sur 20 000 événements et 50 000 personnes célèbres, vous pouvez donc voir que son catalogue est très étendu. Avec ce site Web, vous pourrez connaître facilement et rapidement des milliers de curiosités de l’histoire grâce à ses filtres de recherche. Vous pouvez rechercher par personnages, par disciplines, par thèmes, par lieux et par plusieurs catégories que nous expliquons dans les lignes suivantes.

Hispanic History, les Google Maps de l’histoire espagnole

Hispanic History est un site Web gratuit créé par l’Académie royale d’histoire (RAH) qui nous donne accès à une carte interactive dont les amateurs d’histoire espagnole tomberont amoureux. Ce site Web rassemble les événements historiques les plus importants liés au pays depuis l’an 1 350 000 avant JC, c’est pourquoi son catalogue contient des données sur 20 000 événements et 50 000 personnages célèbres.

Si vous entrez sur le site Web de l’histoire hispanique, vous trouverez une carte pleine de petits cercles qui cachent des informations sur les naissances, les décès et les faits historiques. La carte peut être visualisée en format plat ou satellite, vous pouvez basculer entre les deux options avec les boutons qui apparaissent dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez librement faire défiler la carte, ainsi que zoomer pour voir où se trouvent les cercles plus précisément.

Si vous cliquez sur « Naissances » et « Décès », vous verrez une liste des personnages en question qui sont nés ou décédés à l’endroit sélectionné. En cliquant sur le nom de l’un d’entre eux, vous accéderez à une courte biographie, leur relation avec d’autres personnages historiques et leur implication dans les faits recueillis sur le web.

Au lieu de cela, si vous cliquez sur un événement historique dans un lieu, vous verrez un bref résumé de ce qui s’est passé et des personnages impliqués. De plus, en bas, vous pouvez en savoir plus sur d’autres événements liés à la même période, au même sujet et au même lieu. Nous avons testé ce site Web à la fois depuis le mobile et depuis l’ordinateur, et la vérité est qu’il nous a laissés ravis de la quantité d’informations qu’il stocke et de sa structure.

Il est important de souligner qu’il nous permet d’effectuer des recherches avancées à travers des filtres divisés en quatre sections : qui, quand, où et quoi. Ces onglets apparaissent en bas si nous entrons depuis l’ordinateur, tandis que le mobile est caché derrière le bouton de loupe dans le coin supérieur droit. Nous pouvons utiliser ces filtres pour trouver un personnage spécifique, savoir si quelque chose d’important s’est passé dans notre ville ou rechercher des informations sur un sujet particulier, comme la politique intérieure.

Nous trouvons également l’outil de chronologie particulièrement intéressant, qui nous montre clairement comment les lieux historiques ont changé au fur et à mesure que nous avançons ou reculons dans le temps. Soit dit en passant, Historia Hispánica a également une version en anglais pour les anglophones qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire de la France.

Comme nous pouvons le voir dans la section d’information, c’est le portail avec le plus d’informations sur l’histoire du pays français. Il existe environ 150 000 références géographiques de l’an 1 350 000 avant JC à nos jours, il vous suffit donc d’essayer si vous voulez en savoir plus sur la France. Si vous êtes passionné par ce sujet, vous pouvez également utiliser les meilleures applications pour apprendre l’histoire avec votre mobile.

