Le mobile du futur n’aura rien à voir avec celui que vous avez maintenant : 4 façons dont les appareils vont changer

Il est possible que nous n’ayons même pas imaginé l’idée qui révolutionnera la téléphonie mobile à l’avenir. Pourtant, l’avenir s’annonce très beau avec ces nouveautés qui pourraient arriver très prochainement.

Les téléphones du futur réservent encore de nombreuses surprises, quelles seront celles qui révolutionneront le marché ?

Les téléphones mobiles ont encore beaucoup de guerre devant eux. S’il est vrai qu’ils traversent une mauvaise période où l’innovation et la hausse des prix ne sont pas les meilleures du marché, la vérité est que cela répond vraiment à la maturité qu’ils ont atteinte. Malgré cela, de nombreuses « révolutions » se préparent encore. A tel point que le service mobile a de nombreux atouts dans sa manche.

Maintenant, si vous voulez vous concentrer sur le présent, vous pouvez toujours jeter un œil aux meilleurs mobiles haut de gamme que nous avons compilés.

Les changements révolutionnaires qui atteindront le mobile du futur

Les téléphones portables font partie intégrante de notre quotidien. Cependant, nous ne pouvons pas imaginer ce que pourraient être les autres fonctionnalités. Pour cette raison, nous vous présentons ici ceux qui pourraient tout changer à jamais en quelques années :

L’arrivée de la téléphonie par satellite

enrouler les téléphones

batteries à l’état solide

Un saut dans la qualité de vie : améliorations médicales

Jusqu’à présent, très peu de marques ont pu miser sur la téléphonie par satellite. De plus, ils l’utilisent généralement de manière très basique, pour appeler les services d’urgence en cas de problème, comme les téléphones Huawei, Samsung ou le nouvel iPhone 14. Cependant, il existe déjà des projets en cours pour que la téléphonie Internet et par satellite développer davantage.

En fait, l’une des plus importantes sociétés Internet par satellite, Starlink, y travaillerait. Selon CNET, Elon Musk a assuré qu’il souhaitait que nous connections nos téléphones portables à son service. Quels avantages cela pourrait-il avoir ? Cela serait peut-être très utile pour ceux qui se trouvent dans les zones les plus peu peuplées de la planète et qui ont besoin d’un service d’urgence efficace.

Mobiles pliants ? C’est le passé ! Le mobile du futur sera enroulable

Le Motorola Rizr Rollable est devenu l’un des téléphones du futur. C’est un téléphone qui a surpris les habitants et les étrangers avec une fonctionnalité très intéressante car au lieu de se plier, il s’enroule sur lui-même. Cela a soulevé de grands doutes quant à l’avenir de l’industrie des téléphones pliables. Ces rouleaux ont été très pratiques pour de nombreux utilisateurs qui ont applaudi ce mouvement de la marque asiatique.

De plus, ce n’est qu’un prototype, donc ce qui pourrait être fait avec cette technologie est très intéressant à l’avenir. Ils pourraient être affinés pour avoir des cadres plus petits ou pas du tout. Il faudra aussi voir quel sera le jeu des marques rivales, puisqu’elles pourraient bientôt imiter cette technologie voire lui donner un twist et la changer complètement.

Batteries à semi-conducteurs : le mobile du futur ne sera jamais à court de charge

Les téléphones ont trouvé leur pierre dans la chaussure en autonomie. De grandes améliorations ont été apportées à cet égard. L’un des plus importants est la charge rapide. Malheureusement, cela dégrade la capacité de la batterie, c’est pourquoi il existe même des tutoriels pour désactiver la charge rapide. C’est pour cette raison que la clé n’a pas encore été trouvée pour que nous puissions atteindre une autonomie dépassant confortablement les deux jours d’utilisation.

Pour cela, l’alternative pourrait être les batteries à semi-conducteurs. Une technologie différente du lithium-ion actuel. Ces batteries utilisent des électrolytes solides afin qu’elles puissent contenir plus de puissance dans beaucoup moins d’espace. Cela nous permettrait de recharger notre téléphone de manière beaucoup plus rapide et avec une durée incroyable.

En revanche, cette technologie souffre moins de surchauffe. Quelque chose de similaire à ce qui se passe avec les disques durs à semi-conducteurs (SSD) par rapport aux disques durs traditionnels.

Un saut dans la qualité de vie : améliorations médicales

Depuis l’avènement des montres intelligentes, notre santé a connu un énorme saut de qualité. Nous pouvons surveiller notre état de santé de base en fonction de notre fréquence cardiaque, de notre cycle de sommeil ou même effectuer un électrocardiogramme avancé qui peut détecter une anomalie dans notre cœur et même nous sauver la vie.

Dans cette optique, certaines entreprises ont déjà commencé à développer des solutions médicales basées sur notre smartphone. L’un d’eux est Athelas, qui, grâce à un module complémentaire physiquement installé sur notre téléphone et qui n’est pas très cher, peut surveiller notre santé. Ainsi, pour le moment leur objectif est de lutter contre le cancer et les maladies infectieuses comme Ebola et même contre le paludisme, comme on dit chez Crunchbase. Désormais, le téléphone du futur pourra intégrer ce scanner par défaut et il ne sera plus nécessaire d’installer quoi que ce soit dessus.

