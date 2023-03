Premières images du Xiaomi Smart Band 8 : le bracelet intelligent le plus vendu sera mis à jour très prochainement

Le nouveau bracelet Smart Band 8 de Xiaomi a déjà été certifié en Corée avec des nouveautés au moins dans un bracelet qui a été entièrement repensé.

Très bientôt, le succès du Xiaomi Smart Band 7 laissera place à une huitième génération qui entame son périple de fuites.

Si nous devions choisir l’un des meilleurs bracelets quantificateurs du marché, sûrement et compte tenu de son excellent rapport entre prix et performances, il n’y aurait pas de couleur au moment de choisir directement le Xiaomi Smart Band, qui déjà dans sa septième génération nous a laissé un très bon goût en bouche pour sa précision et son écran de qualité énorme.

Et maintenant, après nous être présentés au Xiaomi 13 en Europe et grâce à nos collègues de GSMArena, nous connaissons la prochaine itération des bracelets intelligents du géant de Haidian, le Xiaomi Smart Band 8, qui ont déjà été certifiés en Corée, nous laissant avec un quelques images et quelques détails qu’un autre.

S’il est vrai que la documentation ne laisse pas beaucoup d’informations, voici les premières photographies du Xiaomi Smart Band 8 avec l’aimable autorisation de l’organisme de certification NRRA Korea:

Nous n’allons pas parler du matériel car nous ne connaissons aucune information fiable, même s’il semble que le design sera similaire avec un grand écran couleur et une quantification physique de haute précision, avec autodétection des sports et surveillance du sommeil. Il n’y aura pas de changements là-bas, bien qu’il y aura sûrement des améliorations dont nous saurons parler plus tard…

En ce qui concerne les bracelets, on constate que leur design a complètement changé, abandonnant le bracelet en silicone classique qui accompagnait toutes les générations du Xiaomi Smart Band au profit d’un modèle de bracelet plus traditionnel, en deux parties et oui, avec un accroc qui semble propriétaire .

L’expérience utilisateur sera ainsi plus solide, avec des sangles qui seront bien ancrées au corps en forme de tablette allongée, sans possibilité que le noyau du Smart Band glisse en cas de mouvements brusques et qu’il nous reste seulement la sangle au poignet. Dans tous les cas, ce changement ne sera pas entièrement bon, car nous perdrons la rétrocompatibilité avec les bracelets que nous avons déjà, et Xiaomi voudra sûrement nous facturer beaucoup d’argent pour les nouveaux bracelets.

Nous serons attentifs aux mouvements du géant Haidian, car il semble clair que maintenant qu’ils ont repris une course, les renouvellements de tous leurs produits les plus emblématiques vont commencer à arriver… Des sources nous disent que ce Xiaomi Smart Band 8 c’est imminent !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :