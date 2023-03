Pourquoi est-ce que j’utilise encore un smartphone sorti il ​​y a plus de 3 ans ?

Le mobile que j’utilise tous les jours est un vétéran, un appareil qui a déjà vu 3 ans. Je vous dis pourquoi je continue de parier sur lui.

Le panneau de l’OPPO Find X2 Pro.

Quelques années se sont écoulées depuis sa sortie, mais l’OPPO Find X2 Pro est toujours le mobile que j’utilise au quotidien. Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion d’essayer d’autres appareils Android, cependant, je finis toujours par revenir au smartphone de la firme chinoise.

J’en suis content, de ses performances, de son écran et de sa charge rapide. Il a juste ce dont j’ai besoin au quotidien et je pense pouvoir continuer à en profiter encore un peu. Cette relique, qui est actuellement à 599 euros dans sa version la plus complète, est plus qu’utilisable mi-2023.

OPPO Trouver X2 Pro

Cet OPPO a tout ce dont j’ai besoin, je continuerai à le presser

OPPO Find X2 Pro, fiche technique Dimensions 74,4 x 165,2 x 8,8

200 grammes Filtrer 6,7 pouces

120Hz, 3168 x 1440 pixels Quad HD+ 513 ppi

Format d’image 20:9

Gorilla Glass 6 Luminosité jusqu’à 1200 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 865 RAM 12 Go LPDDR5 Système opératif ColorOS 7.1 basé sur Android 10 Stockage 512 Go UFS 3.0 appareils photo arrière triple, 48 + 48 + 13 mégapixels, zoom optique 5x, zoom numérique 60x, zoom 3D, stabilisation d’image, autofocus, détection de visage, vidéo 4K

frontale 32MP Batterie 4 260 mAh avec une charge rapide de 65 W Autres IP65, verre 3D, dos en céramique ou cuir végétalien, Wi-Fi 6, NFC

Le smartphone d’OPPO a un écran spectaculaire, j’ai été surpris quand je l’ai essayé pour la première fois et j’en suis toujours très content. Il est incurvé, quelque chose qui ne m’excite pas trop, mais le grand pourcentage qu’il occupe sur le devant et ses couleurs m’ont accroché. La technologie n’avance pas aussi vite qu’il y a des années, bien que le temps ait passé, ce panneau est toujours de premier ordre.

Je n’ai pas non plus de problème avec son processeur, le Qualcomm Snapdragon 865 me suffit amplement au quotidien. Je ne suis pas un joueur et je n’exige pas trop de l’appareil, ses performances sont restées stables au fil des ans et j’en suis assez satisfait. En revanche, j’ai la chance d’avoir le modèle 512 Go, donc le stockage n’a jamais été un souci.

Les choses changent lorsque nous arrivons à leurs caméras. Je ne suis pas un grand fan de photographie mais je suis conscient que la plupart des capteurs autour de moi dépassent ceux de cet OPPO Find X2 Pro.Je suis convaincu que tout autre utilisateur aurait changé l’appareil en raison du niveau photographique du terminal chinois, qui a été considérablement affecté par le passage des années. Cependant, je pense pouvoir tenir encore un peu.

Bien que la batterie ait vieilli comme les autres et que sa durée ne soit plus ce qu’elle était, je n’ai aucun problème avec l’autonomie de notre protagoniste. Cela a beaucoup à voir avec le fait que je travaille à domicile, j’ai toujours un chargeur sous la main et sa technologie de charge rapide m’a évité plus d’un problème.

OPPO Trouver X2 Pro

L’Android haut de gamme a beaucoup de vie, cet OPPO Find X2 Pro en est une bonne preuve. Vous pouvez tirer beaucoup de jus des meilleurs appareils et une dépense importante peut être amortie au fil des ans. De nombreux utilisateurs, dont moi-même, n’ont pas besoin de la dernière version pour fonctionner au quotidien.

