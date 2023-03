Certains navigateurs Web vous permettent de continuer à regarder YouTube tout en utilisant d’autres applications. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Vous pouvez lire YouTube en arrière-plan à l’aide de ces navigateurs Web.

YouTube est l’une des plateformes de streaming vidéo les plus populaires de la planète. Des millions d’utilisateurs l’utilisent pour regarder des actualités, des vidéos de divertissement et même des films peuvent être vus sur YouTube. Cependant, l’inconvénient est que vous devez payer un abonnement YouTube Premium pour profiter de la lecture en arrière-plan, c’est-à-dire pour pouvoir continuer à regarder du contenu YouTube pendant que vous utilisez une autre application sur votre mobile ou que votre mobile est verrouillé.

Heureusement, il existe plusieurs façons de lire gratuitement YouTube en arrière-plan sur Android. L’un d’eux consiste à utiliser un navigateur Web qui prend en charge le mode PiP d’Android, ce qui nous permet de visualiser le contenu dans une petite fenêtre pendant qu’une autre application est ouverte. Dans cet article, nous recommandons 3 navigateurs Web qui peuvent lire YouTube en arrière-plan et expliquons comment les utiliser.

vivaldi

Vivaldi est un navigateur gratuit qui lit l’audio de YouTube en arrière-plan, et il fonctionne très bien. Non seulement cela vous permet de regarder du contenu tout en utilisant une autre application, mais vous pouvez également continuer à écouter avec l’écran éteint. Pour ce faire, téléchargez Vivaldi gratuitement via le lien suivant vers le Google Play Store.

Google Play Store | vivaldi

Une fois l’application ouverte, vous devez modifier les paramètres du navigateur pour que tout fonctionne correctement. Voici les étapes à suivre :

Appuyez sur le gestionnaire d’onglets dans le coin inférieur droit. Appuyez sur le bouton à trois points en haut à droite. Allez dans « Paramètres ». Cochez les cases « Rester dans le navigateur » et « Autoriser la lecture audio en arrière-plan ». Appuyez sur « Redémarrer maintenant ».

Lorsque le navigateur redémarre, vous pourrez accéder à la version Web de YouTube pour afficher le contenu en arrière-plan. C’est une méthode très utile, surtout si vous utilisez le service Google pour écouter de la musique, car vous éviterez d’avoir toujours l’application ouverte et l’écran allumé, consommant ainsi de la batterie.

Firefox

Mozilla Firefox est l’un des navigateurs Web pour Android que vous pouvez utiliser, avec une excellente protection pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs ainsi que des fonctionnalités utiles telles que la traduction automatique de n’importe quel site Web. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c’est qu’avec Firefox, vous pouvez utiliser YouTube en arrière-plan et gratuitement. Tout d’abord, téléchargez l’application via le lien suivant.

Google Play Store | Firefox

Une fois Firefox téléchargé sur votre mobile ou votre tablette, vous pourrez désormais regarder des vidéos YouTube dans une petite fenêtre tout en utilisant une autre application. Pour ce faire, il vous suffit de rechercher la vidéo dans la version Web de la plateforme, de la mettre en plein écran et d’appuyer sur le bouton « Accueil » pour accéder à l’écran d’accueil. De cette façon, la vidéo restera dans cette petite fenêtre pendant que vous faites autre chose.

Si vous voulez aller plus loin et lire YouTube avec votre téléphone verrouillé, vous devrez installer l’extension Video Background Play Fix, qui fonctionne également avec Vimeo. Vous devrez lui accorder des autorisations pour accéder aux données de navigation de ces deux services, mais il atteindra son objectif sans aucun problème.

Opéra

Enfin, vous pouvez également utiliser le navigateur Opera pour lire YouTube en arrière-plan. Dans ce cas, vous devez ouvrir le navigateur et entrer YouTube pour rechercher la vidéo que vous souhaitez regarder. Une fois en train de jouer, il suffit de minimiser Opera pour que le contenu continue à jouer, mais dans une petite fenêtre dans le coin inférieur droit de l’écran.

Google Play Store | Opéra

Malheureusement, la lecture d’Opera sur YouTube ne fonctionne pas si nous bloquons le terminal, mais c’est très utile si vous voulez regarder des vidéos ou écouter de la musique pendant que vous faites autre chose avec votre mobile. D’autre part, avec Opera, vous profiterez d’une navigation rapide et sécurisée, il dispose même d’un VPN intégré.

