5 chargeurs rapides fortement recommandés : ils valent chaque euro

Ces chargeurs sont puissants et sont fortement réduits.

Les 5 chargeurs sont de haute qualité et d’une grande durabilité, provenant d’entreprises telles que Anker, UGREEN ou Baseus.

Au fil des années, les fabricants d’appareils mobiles évoluent dans différentes technologies. Surtout, dans les batteries de ces gadgets qui se chargent chaque jour à une vitesse plus élevée. Nous ne savons pas si cela les affectera à court ou moyen terme, mais pour l’instant nous sommes impressionnés de voir comment les batteries de 5000 mAh sont chargées en moins de 15 minutes avec les nouveaux chargeurs.

Aujourd’hui, je voudrais vous proposer 5 options de chargeurs USB pour votre mobile, tablette, ordinateur portable ou tout autre appareil pouvant être chargé via un port USB ou USB-C. Les chargeurs rapides sont à l’ordre du jour, realme a récemment présenté le realme GT3 avec une charge de 240 W qui, en seulement 9 minutes, vous permet d’avoir 100 % d’autonomie. Ici, je voudrais vous donner cinq options pour les chargeurs avec des charges puissantes entre 65 et 140W, un peu plus sobres, mais plus réelles.

Achetez l’un des meilleurs chargeurs rapides du moment

Certains des chargeurs suivants peuvent vous permettre de recharger jusqu’à 4 appareils en même temps. Ils ne délivrent pas tous leur pleine puissance si vous utilisez les trois ou quatre ports en même temps, vous devez utiliser une combinaison d’un ou deux ports pour obtenir la pleine puissance de chaque chargeur. La grande majorité des terminaux milieu de gamme et haut de gamme supportent une charge de 65W ou plus, bien qu’il existe encore des modèles qui restent à 20-30W, peut-être plus axés sur une charge plus conservatrice.

UGREEN Nexode 65W : c’est l’un des chargeurs « les moins puissants » de cette liste. La firme UGREEN a fait un excellent travail dans les chargeurs, les câbles et les HUB USB ces dernières années, et ce chargeur est un achat sûr si vous avez des terminaux qui supportent une charge de cette puissance maximale. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir pour 42,29 euros sur Amazon. Il dispose de 2 ports USB-C et d’un USB-A. Chaque port USB-C, s’il est utilisé individuellement, ira jusqu’à 65W. De son côté, l’USB-A prend en charge jusqu’à 22,5 W de puissance. Si les 3 ports sont utilisés en même temps, nous aurons respectivement 45W, 8,5W et 8,5W.

UGREEN Nexode 65W

Baseus GAN III 100W : en appliquant le coupon de 20 %, vous pouvez obtenir un prix final de 56 euros sur ce morceau de chargeur quadruple. Nous avons 4 ports dans cet appareil divisés en 2 ports USB-C et 2 ports USB-A. Jetez jusqu’à 100 W si vous utilisez uniquement un port USB-C. En cas d’utilisation d’un seul port USB-A, nous aurons une puissance maximale de 60W. En utilisant les 4 ports en même temps, nous aurons 60W, 20W et 15W combinés avec les deux ports USB-A. En cas d’utilisation des deux ports USB-C, nous aurons une puissance de sortie de 65W et 30W.

Baseus GAN III 100W

Anker 737 GaNPrime 120W – Ce chargeur prend en charge une puissance de sortie maximale de 120W. Anker met en avant les chargeurs et les écouteurs mobiles depuis des années, et ce chargeur de 120 W est incroyable. Avec une remise de 20%, le prix final reste à 76 euros. Il est composé d’un port USB-A et de deux ports USB-C. Pour être 120W, il a une taille beaucoup plus compacte que d’autres de la même puissance. Si nous ne voulons utiliser qu’un seul port, nous aurons 100W en USB-C et 22,5W en USB-A. En cas d’utilisation de 2 ports, nous pouvons obtenir une puissance combinée de 120W en utilisant les deux USB-C, le premier USB-C avec USB-A et un maximum de 24W en utilisant le deuxième USB-C avec USB-A. Si nous utilisons les 3 ports, nous obtiendrons le 120W combiné.

Anker 737 GaNPrime 120W

UGREEN Nexode 100W : Le chargeur UGREEN prend en charge 100W de puissance maximale. Il dispose de 4 ports (3 USB-C et un USB-A). Avec un seul port USB-C, nous aurons 100W. Seul le port USB-A obtient 22,5 W max. Le 3e port USB-C ne prend en charge que la charge jusqu’à 22,5 W. Si nous devons utiliser les 4 ports en même temps, nous aurons les puissances réparties de manière inégale (1er USB-C à 45W, 2ème USB-C à 30W, 3ème USB-C à 12W et port USB-A à 12W également). Il est particulièrement utile pour charger un ordinateur portable comme le MacBook Pro qui prend en charge la charge entre 65W et 100W.

UGREEN Nexode 100W

UGREEN Nexode 140W : La famille de chargeurs Nexode d’UGREEN a son exposant maximum dans ce chargeur 140W. Il est composé de 3 ports (2 USB-C et un USB-A). Nous obtenons 140 W en utilisant le premier USB-C, si nous n’utilisons que le 2ème USB-C, nous pouvons obtenir 100 W, et si nous n’avons besoin que d’USB-A, nous aurons 22,5 W de puissance. L’utilisation combinée des 3 ports nous donnera 65W dans le premier USB-C, 45W dans le second et 22,5W dans le port USB-A. Ce chargeur bénéficie d’une remise supplémentaire de 15 %.

UGREEN Nexode 140W

Tous ces chargeurs sont fortement recommandés, et cela dépend des exigences de chaque utilisateur pour acheter l’un ou l’autre. Dans mon cas, je resterais avec le UGREEN 100W, car il dispose de 4 ports et je pourrai alimenter rapidement mon Pixel 7 Pro, MacBook Pro M1 et mes écouteurs à leur vitesse maximale et en toute sécurité. De plus, il a un prix très compétitif avec cette remise de 20 euros d’Amazon. Ils sont tous livrés avec un câble, mais vous voudrez peut-être acheter certains des meilleurs câbles USB-C à avoir comme pièces de rechange.

