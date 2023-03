Qu’est-il arrivé à Q12 Trivia et HQ Trivia, les jeux de style télévisé qui promettaient de l’argent pour tout le monde

Pendant un certain temps, ces applications sont devenues incroyablement populaires, mais elles ont finalement pratiquement disparu sans laisser de trace.

Q12 et HQ Trivia promettaient une révolution, mais cela n’a finalement rien donné

Les magasins d’applications sont un monde vraiment complexe et si profond qu’il est difficile de bien les comprendre. De temps en temps, des applications apparaissent qui balayent leurs prémisses intéressantes, qu’il s’agisse des jeux les plus téléchargés du moment qui donnent une tournure à ce qui existe déjà ou des applications pour être plus productif qui facilitent un peu notre quotidien. Il y a quelque temps, deux applications sont apparues qui promettaient de tout changer pour toujours, mais elles ont finalement disparu. Ce ne sont autres que Q12 Trivia et HQ Trivia, deux concours comme ceux à la télévision qui nous promettaient de gagner de l’argent en répondant à des questions.

C’était en 2020 lorsque les deux applications ont disparu comme nous vous l’avions dit à l’époque. Sans laisser de trace et sans donner beaucoup d’explications, des milliers d’utilisateurs ont cessé de pouvoir accéder au service. Son fonctionnement était très simple, à 22h00 du soir nous devions nous connecter à l’application et répondre à une série de questions en temps réel. Si nous le faisions avec succès, nous obtiendrions 500 euros, mais le total des prix au fil du temps pourrait même atteindre 2 000 euros.

Comment s’est passée la fin de Q12 Trivia et HQ Trivia ?

Les deux sociétés ont connu des destins vraiment similaires. HQ Trivia a été le plus réussi et le plus prometteur des deux et a combattu sa fermeture jusqu’à la toute fin. En fait, il était très proche de ne pas disparaître puisqu’il aurait pu signer sa continuité avec un groupe d’investissement assez puissant composé de plusieurs banques. Cependant, leur sort fut scellé lorsque ce groupe vit qu’ils n’étaient pas assez solvables.

Ce manque de rentabilité a été marqué par le peu d’utilisateurs qui étaient prêts à continuer à jouer jour après jour, c’est pourquoi l’entreprise a licencié tous ses employés (25 au total) et fermé le 14 février 2020. Il semble que malgré le succès du l’application au niveau mondial, l’absence d’accord sur une éventuelle acquisition et le retrait des investisseurs ont exacerbé les problèmes de gestion et d’organisation que le projet avait déjà. Ni 15 millions de dollars ni 2,3 millions de joueurs n’ont pu faire le miracle.

Le destin de Q12 Trivia était beaucoup moins transparent. Fin 2019, l’entreprise a prévenu qu’elle serait sans service pendant deux jours en raison d’une mise à jour importante qu’elle souhaitait appliquer. Malheureusement, cette mise à jour n’a jamais démarré et l’application est totalement morte depuis. L’entreprise n’était pas du tout communicative et a disparu sans donner beaucoup de détails, les utilisateurs se sont donc sentis abandonnés dans cette situation.

Il faut tenir compte du fait que Q12 est venu rassembler plus de 100 000 téléspectateurs dans chacun de ses programmes, donc le hit a été assez fort, surtout si l’on tient compte du fait que l’application traînait les plaintes de certains des utilisateurs gagnants depuis des mois qui prétendu avoir été bloqué par les administrateurs.

Son destin a été scellé par un tweet toujours fixé sur son profil :

Si vous obtenez ce message lorsque vous ouvrez l’application… Ne vous inquiétez pas !

Nous apportons des améliorations au logiciel et aujourd’hui il n’y aura pas de programme ???? pic.twitter.com/2Gtek62F0f – Q12Trivia (@Q12Trivia) 15 décembre 2019

À partir de là, les deux présentateurs se sont dissociés du projet sur leurs réseaux sociaux et dans leurs profils personnels et plus tard, on a appris que la société responsable de l’application avait fermé sa filiale au Mexique, vraisemblablement en raison d’un manque de financement.

Avec la fermeture des deux applications, le sort de certains projets qui cherchaient à rapprocher les formats de télévision du monde mobile était scellé. De cette manière, il a également été démontré qu’un nouveau format nécessitait également de nouvelles façons d’aborder le public.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :