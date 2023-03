Ce que vous devez regarder lors du choix d’un chargeur mobile

Avant d’acheter un nouveau chargeur pour votre mobile, vous devez prendre en compte une série d’aspects pour bien faire les choses.

Il y a plusieurs aspects que vous devez prendre en compte avant d’acheter un chargeur pour votre mobile.

Le chargeur est un accessoire fondamental pour votre téléphone portable. L’utilisation du bon modèle influence non seulement la vitesse de charge, mais également la durée de vie utile de la batterie du smartphone et la sécurité du processus. Lorsque vous recherchez un nouveau chargeur, vous trouverez des dizaines de modèles différents dans les magasins, vous devez donc savoir ce qu’il faut rechercher lors du choix d’un chargeur pour votre mobile.

Dans ce guide, nous expliquons quels sont les 4 aspects clés que vous devez prendre en compte pour que le choix soit le bon. De cette façon, vous saurez ce que vous recherchez et choisir le bon chargeur sera beaucoup plus facile.

Disposition et nombre de ports

Il existe de nombreux types de chargeurs sur le marché, vous pouvez même utiliser des chargeurs solaires pour recharger votre mobile. Par conséquent, il est essentiel que vous décidiez du type de chargeur que vous souhaitez pour votre mobile. Nous le divisons en deux formats principaux : chargeur mural ou chargeur sans fil. Si vous recherchez ce dernier, vous devez vous assurer que votre mobile est compatible avec la recharge sans fil.

Si vous préférez un chargeur mural, le traditionnel d’une vie, vous devrez choisir le type de design que vous souhaitez. Il y en a avec un seul port, beaucoup plus compact et plus confortable lorsqu’on cherche un trou dans une multiprise ou une prise. Si vous cherchez un chargeur pour recharger plusieurs appareils en même temps, il est préférable d’opter pour un avec plusieurs ports. Il y en a même qui disposent de 4 ports de charge, comme celui de la marque JOOMFEEN, au prix de 16,99 euros sur Amazon.

Chargeur JOOMFEEN 4 ports

Bien sûr, avant d’acheter un chargeur, vous devez regarder le type de prise dont il dispose. En France, nous utilisons principalement la prise de type C, avec deux trous arrondis. Par conséquent, vous devez vous assurer que le chargeur que vous allez acheter est compatible. Ce type de chargeur peut ne pas fonctionner pour vous si vous voyagez dans d’autres pays comme l’Angleterre, mais vous pouvez facilement le réparer avec l’adaptateur correspondant.

Si le câble USB est fourni avec le chargeur, vous devez également faire attention à sa terminaison afin qu’il soit compatible avec le port de charge de votre mobile. Sur le marché actuel, la plupart des smartphones disposent d’un port USB-C, bien qu’il soit possible que certains téléphones portables bon marché disposent de microUSB. D’autre part, les iPhones ont un port spécial appelé Lightning. Cependant, le chargeur universel USB-C est déjà officiel dans l’Union européenne, Apple a donc jusqu’en 2024 pour s’adapter à la norme et procéder au changement.

puissance de charge

Un autre aspect fondamental à prendre en compte est la puissance du chargeur. Si vous aimez suivre l’actualité du marché de la téléphonie mobile, vous saurez que la puissance de charge a considérablement augmenté ces dernières années. Par exemple, Xiaomi a présenté une charge bestiale de 300 W, tandis que le realme GT 3 charge complètement sa batterie de 4 600 mAh en un peu moins de 10 minutes grâce à une charge rapide de 240 W.

Par conséquent, vous devez savoir quelle charge rapide votre mobile prend en charge avant de commencer à acheter un chargeur. Comme vous pouvez l’imaginer, l’idée est que le chargeur fournit la même puissance que le téléphone prend en charge, vous tirerez donc le meilleur parti de sa charge rapide. Par exemple, si vous avez acheté un Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, vous devrez rechercher un chargeur d’au moins 45W pour que le processus de charge dure le moins possible.

Et nous disons au moins 45W car vous pouvez utiliser un chargeur plus puissant, mais sachez toujours que la batterie du téléphone recevra un maximum de 45W. Cela s’applique à la fois aux chargeurs muraux et aux chargeurs sans fil, il est toujours essentiel que vous sachiez quelle est la puissance de charge maximale prise en charge par le mobile. Par exemple, dans le cas du Galaxy S23 Ultra 5G susmentionné, la charge sans fil est de 15 W, donc le chargeur que vous utilisez devra avoir la même puissance ou une puissance supérieure.

Compatibilité entre différentes normes et marques

Une bonne partie des fabricants utilisent la technologie Power Delivery pour fournir à leurs téléphones portables des charges rapides pouvant atteindre jusqu’à 100W. Ce n’est pas seulement pour les smartphones, on peut aussi le trouver sur les tablettes et les ordinateurs portables. Comme son utilisation est très répandue, vous pouvez acheter un chargeur avec cette norme pour recharger divers appareils que vous avez chez vous.

Par exemple, la charge rapide du Google Pixel 7 Pro est basée sur la norme USB Power Delivery, vous pouvez donc acheter le chargeur UGREEN 30W sur Amazon pour le recharger. Cette technologie Power Delivery est également présente dans certains mobiles Samsung, comme la série Galaxy S23.

Chargeur UGREEN 30W Power Delivery

Cependant, vous devez également garder à l’esprit que certaines marques ont développé leurs propres normes ces dernières années. Par exemple, certains téléphones OnePlus disposent de la technologie SuperVOOC, que l’on retrouve également dans les téléphones d’autres fabricants tels que OPPO. Cela se produit également avec la recharge sans fil, par exemple, OnePlus dispose de la technologie AirVOOC. Si vous souhaitez profiter pleinement de la recharge sans fil, vous devez utiliser un chargeur sans fil avec cette norme.

Pour vous donner une idée, je vous donne un exemple très clair. Je peux utiliser le chargeur realme 10 Pro+ 5G, 67W et la technologie SuperVOOC, pour charger le OPPO Find N2 Flip avec une puissance maximale, avec une charge rapide SuperVOOC de 44W. Cependant, la puissance de charge diminue lorsque j’utilise le chargeur 67W du POCO F4, car la norme n’est pas la même.

Sécurité

Enfin, vous devez garder à l’esprit que le processus de charge doit toujours être sûr. Pour cela, choisissez un chargeur toujours conforme aux certifications correspondantes. Il vous aidera à faire confiance aux marques spécialisées dans les chargeurs, comme UGREEN, Anker, Belkin ou Spigen. N’épargnez pas d’argent lors de l’achat d’un bon chargeur, car la sécurité est toujours la chose la plus importante.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :